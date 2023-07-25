新加坡男逃兵役躲英國洗碗20多年　50歲終返國探望父母結局悲慘

新加坡規定年滿18歲男子須服役2年，一名男子在服役期間未按時報到，選擇當逃兵，一逃就是20多年，前往英國當洗碗工人過生活。



直到最近，現年50歲的他考量到父母年事已高，又非常想念家人，主動返回新加坡，遭逮捕並判坐牢6年半。

聯合早報報道，蘇俊偉早在1990年12月開始服役，但1992年11月未按時回營報到，為了逃避追捕到別處租房，當局一直找不到他。

他在1998年前往馬來西亞，接著飛往英國，在中餐館擔任洗碗工人，每周賺取150英鎊的薪水，一待就是20多年。

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直到2021年1月，英國當時新冠疫情嚴重，蘇俊偉母親一直放心不下。

他考量到雙親年事已高，非常想念家人，加上身體狀況不佳，中風動手術，也有肝衰竭問題，一周必須洗腎3次，下定決心主動返國，並在回國履行居家通知後被捕。

蘇俊偉逃兵生活28年，如今已經50歲，無法完成國民服役。

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法官24日宣判，儘管他主動回國，且逃逸期間沒有犯案，但未履行國民服役義務，且國民服役對新加坡安全至關重要，判處他坐牢6年半。

這是新加坡逃役最久、刑罰最重的案子。

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