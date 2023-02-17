67歲布斯韋利士證實患認知障礙症　去年因失語症退出影壇

67歲荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）於2月16日宣布已患上額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia）。去年3月，布斯韋利士曾表示因患上失語症（Aphasia）而退出影壇，結束42年的演員生涯，消息震驚全球影迷。



布斯韋利士的家人在Instagram上發表聲明，指他已證實患上額顳葉認知障礙症，「雖然這令人悲痛，但醫生終於有了一個明確的診斷，讓大家都鬆了一口氣。」

聲明又稱：「現時並無治療這種病的方法，我們希望在未來幾年會有突破。在他患病之際，我們希望所有媒體的注意力，都集中在這個有待更多認識和研究的疾病上。」

布斯韋利士的家人在Instagram上發表聲明，指他已患上額顳葉認知障礙症。（Instagram圖片）

根據香港認知障礙症協會，額顳葉認知障礙症在認知障礙症中佔少於10%，患者通常在40歲至60多歲開始發病，其腦部所受影響的部份主要為額葉腦和顳，在個性上、行為上和言語上的退化，會比記憶力衰退更早被發現及比較嚴重。此病的成因至今仍未明，但有少數的病例是由家族遺傳而引起。

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患失語症退出影壇

去年3月，布斯韋利士曾表示因患上失語症（Aphasia），將退出影壇專心治療。而近年來與其共同拍片的劇組人員紛表示，他的健康惡化已有一段時間。

退休後的布斯韋利士，一直過低調生活專心養病，靠更新社交網站跟影迷分享近況，早前他上載跟家人共渡聖誕的照片，前妻狄美摩亞（Demi Moore）及與對方所生的3名女兒都在場。不過他的容貌相當憔悴，不少影迷均表示很擔心他是否受病情煎熬。