人類冬眠延壽不是夢？埋凍土4萬年線蟲　澆水後「覺醒」震驚專家

由俄羅斯和德國等國學者組成的研究團隊，7月27日在美國的國際網絡科學雜誌《科學公共圖書館・遺傳學》（PLOS Genetics）發表論文，指出一種屬於線蟲的細長生物，從俄羅斯西伯利亞永凍土中出土，在原本的結凍狀態融化後，就恢復扭動，是目前已知休眠狀態最久的生物，竟然長達近5萬年！



該團隊分析，這將有助研究生物如何在休眠狀態下延年益壽。

研究人員先從西伯利亞永久凍土中挖出這種線蟲，出土時處於結凍狀態，再對其進行觀察，竟發現再次扭動。

仔細研究後，得知這種生物「睡」了約4萬6千年之久，進入稱為「隱生」（cryptobiosis）的休眠狀態。

已知身處低溫與乾燥等嚴酷環境下，能夠長時間休眠的生物有俗稱水熊蟲（water bear）等，其正式名稱為緩步動物，身長不到1毫米，能在攝氏150度的高溫或低到絶對零度（約攝氏零下273點15度）的極端條件下存活。

該團隊指出，前述出土的線蟲已重複繁殖，並增至數千隻，藉由去氧核醣核酸（DNA）解析，確定是過去未曾發現的新種線蟲。透過相關研究，可能有助解開生物如何適應嚴酷環境之謎。

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