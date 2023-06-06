馬斯克訪華晚宴收據曝光 22人埋單4.5萬人民幣 一貴價菜掀議論
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
全球億萬富豪、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）上周旋風式訪問中國大陸，拜訪多位中國官員、商界人士。
而他到中國第1天晚上用餐的菜色也曝光，共有22人參加晚宴，消費金額達4.5萬人民幣。
懷舊媽媽菜、炸醬麵、芹菜櫻花蝦 點圖放大看看有關收據及更多馬斯克訪華的照片：
+9
其中一道貴價菜是「美國象拔蚌」，單價達人民幣5988元，引發網友熱烈討論。
據陸媒報導，馬斯克睽違3年訪問中國，他第1天吃的晚宴菜單近日也在社群平台上流傳，根據微博上的菜單品項，馬斯克的晚宴共有22人參加，一行人在北京的中餐廳「縵府宴」吃了16道菜，消費合計約4.5萬人民幣，平均一個人吃了約2千元人民幣。
馬斯克吃的菜色也引發熱議，其中最貴的料理是「美國象拔蚌（老壇酸菜）」；此外馬斯克還吃了意大利黑醋松坂肉、煎雪花牛肉、懷舊媽媽菜、炸醬麵、芹菜櫻花蝦、等料理。也有民眾表示，想到馬斯克用餐的「縵府宴」吃吃看同款料理。
【同場加映】Elon Musk製「美女機械人老婆」照片Twitter瘋傳 親熱要先入密碼（點擊放大瀏覽）：
+21
中國網友對於馬斯克晚宴的菜單及價格議論紛紛，有人認為餐廳看上去就很高級，商務晚宴一人平均吃2千元人民幣還算可以接受。
但也有網友批評太貴，「吃的是金子？一人2千？」、「北京、上海、廣州的餐飲上限是我等普通人無法想像的」、「頂級餐廳這個價格不算貴」、「比一些會員制只能內部預訂的飯店確實便宜不少」。
Tesla公佈全新車型僅售2.5萬美元 馬斯克談及開發方向卻被質疑馬斯克歷父親破產非富二代 澄清家沒礦場 成功因爸爸給他一東西微軟ChatGPT版Bing突發瘋 作出緊急處理 馬斯克對OpenAI感失望ChatGPT｜一文認識OpenAI CEO奧特曼 8歲寫程式、曾與馬斯克創業馬斯克只管Twitter不理其他？老闆不在 SpaceX員工感欣慰普京心腹十個2023年驚世預言：美國將爆內戰 馬斯克當選總統？
延伸閱讀：
《璀璨帝國》184億身家女富豪Anna Shay離世 家人曝死因
【本文獲「TVBS」授權轉載。】