美國母女遇「鹹豬手」醉漢機上瘋狂非禮　職員阻報警僅賠5000里數

在飛機上吵鬧本就不應該，更何況是喝醉酒，甚至猥褻他人！美國布魯克林聯邦法院7月25日審理一起猥褻訴訟案，一對母女搭上達美航空（Delta Air Lines）班機，沒想到這段9小時的航程竟成了噩夢。一名男乘客藉酒意不斷用手指猥褻這對母女，但空服人員並未介入，班機抵達雅典後，工作人員讓男乘客悄悄離去。



美國《紐約郵報》報道，這對受害的母女從紐約市約翰甘迺迪機場（JFK Airport）搭乘達美航空某班機，她們就位後，一名面帶酒意、明顯喝醉的男乘客將手放在16歲女兒的背上做出「猥褻的手勢」（Obscene Gestures），還不停大叫，要求女孩說出住址和其他個人訊息，該乘客甚至向少女母親叫囂，表示「不在乎」少女是未成年者。

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但當少女母親向空服員投訴時，對方讓她回到座位，並建議她「要有耐心」。已經喝下至少10杯伏特加、1杯葡萄酒的男子，這時到廁所嘔吐一場，回位置時手邊竟又多了一杯酒。

少女母親再度向空服員投訴，空服員卻僅向男子說一句「不要和受害者說話」，惱羞成怒的男子當即斥罵這對母女是混蛋。儘管如此，男子的手還是透過少女的上衣爬上背部，試圖解開她的內衣釦子，在她身上四處游移。

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少女嚇得從座位上跳起來，結果男子將狼爪伸向少女母親，把手放在少女母親大腿上蹭，這讓少女母親再也坐不住了，她要求空服員立刻報警，可是空服員勸她冷靜，要她再考慮一下，之後才替母女2人調換座位，並在飛機落地後給予5000飛行里數作為賠償。

從2022年7月26日事發至今，達美航空公司並未對事件或判決作出回應，僅表示「我們對做出不當或非法行為的客戶零容忍」。這對母女上法院提告並求償200萬美元（約1520萬元港幣），她們的律師布魯斯坦（Evan Brustein）表示，這件事不僅對受害者是場噩夢，而且事前完全可以避免。

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