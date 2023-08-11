尼日爾政變｜西非共同體峰會未排除武力干預　啟動部隊待命

針對尼日爾的政變局勢，西非經濟共同體（ECOWAS）週四召開緊急峰會，稱未排除對政變軍政府武力干預的選項，並下令啟動一支部隊待命。西共體稱，希望尼日爾能以和平方式恢復民主，但所有選擇都在考慮之中。與此同時，歐盟宣布對政變軍人實施制裁，包括旅行禁令和凍結資產。



西共體在尼日利亞首都阿布賈（Abuja）舉行元首峰會後， 西共體主席、尼日利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）表示，該組織未排除任何選項，包括使用武力作為最後手段。他表示，希望通過成員的集體努力，能夠達成和平解決方案，作為恢復尼日爾穩定和民主的路線圖。

蒂努布發表講話後，宣讀一份官方公報，當中包括一項決議，要求成員國各防長「立即啟動西非體待命部隊及其所有部隊」。另一項決議命令「部署西非體待命部隊，以恢復尼日爾共和國的憲法秩序」，以及「通過和平手段」恢復這種秩序。

安全分析人士表示，一支地區部隊可能需要數週或更長時間才能集結，這可能為談判留下空間。

西共體的聲明沒有詳細說明這支部隊的資金來源、哪些國家將參與，也沒有說明有多少人員，以及會有哪些硬件。

尼日爾軍政府無視西共體要求交還權力的期限，而在西共體峰會召開前幾個小時，政變軍人更組建了新政府，此舉顯然是為了鞏固地位，並為政變塑造合法性。