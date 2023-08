尼日爾亂局｜被軟禁總統遭不人道對待　前叛軍領袖成立組織反政變

尼日爾國內局勢混亂,被罷黜總統巴祖姆(Mohamed Bazoum)所屬政黨週三(9日)表示,巴祖姆及其家人被軟禁家中,條件殘酷和不人道,沒有自來水、沒有電,也無法獲得新鮮物品或醫療,該黨呼籲全國動員拯救。美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)稱,非常關注巴祖姆的安全。與此同時,國內赫然出現反政變勢力,一名前叛軍領袖要求總統復位,並支持西非國家經濟共同體(ECOWAS)介入。



前叛軍領袖布拉(Rhissa Ag Boula)週三(9日)宣布成立新的「共和國抵抗委員會」(Council of Resistance for the Republic,CRR),要求恢復巴祖姆的總統職務,宣稱該組織將使用「任何必要手段」,阻止軍方剝奪尼日爾人民的自由選擇權。有CRR成員表示,幾位尼日爾政治人物已加入該組織,但出於安全原因無法公開資料。

西共體週四召開緊急峰會

而在西共體週四在尼日利亞召開緊急峰會,討論尼日爾問題的前夕, 布拉稱支持西共體及任何能終結政變的國際力量,並稱CRR將提供支援。

布拉曾在90年代和2000年代,兩度在政變中發揮領導作用。與許多前叛亂分子一樣,他被納入巴祖姆及前總統伊素福(Mahamadou Issoufou)領導的政府。由於他在遊牧民族圖阿雷格人(Tuaregs)中具影響力,可能對政變軍方構成威脅。