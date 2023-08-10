尼日爾亂局｜被軟禁總統遭不人道對待　前叛軍領袖成立組織反政變

撰文：蕭通
出版：更新：

尼日爾國內局勢混亂，被罷黜總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）所屬政黨週三（9日）表示，巴祖姆及其家人被軟禁家中，條件殘酷和不人道，沒有自來水、沒有電，也無法獲得新鮮物品或醫療，該黨呼籲全國動員拯救。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）稱，非常關注巴祖姆的安全。與此同時，國內赫然出現反政變勢力，一名前叛軍領袖要求總統復位，並支持西非國家經濟共同體（ECOWAS）介入。

前叛軍領袖布拉（Rhissa Ag Boula）週三（9日）宣布成立新的「共和國抵抗委員會」（Council of Resistance for the Republic，CRR），要求恢復巴祖姆的總統職務，宣稱該組織將使用「任何必要手段」，阻止軍方剝奪尼日爾人民的自由選擇權。有CRR成員表示，幾位尼日爾政治人物已加入該組織，但出於安全原因無法公開資料。

西共體週四召開緊急峰會

而在西共體週四在尼日利亞召開緊急峰會，討論尼日爾問題的前夕， 布拉稱支持西共體及任何能終結政變的國際力量，並稱CRR將提供支援。

布拉曾在90年代和2000年代，兩度在政變中發揮領導作用。與許多前叛亂分子一樣，他被納入巴祖姆及前總統伊素福（Mahamadou Issoufou）領導的政府。由於他在遊牧民族圖阿雷格人（Tuaregs）中具影響力，可能對政變軍方構成威脅。

布林肯指瓦格納利用尼日爾局勢　普里戈任促政變軍人電話聯絡尼日爾政變領袖表態　拒西非共同體代表團到訪布林肯：外交是解決尼日爾局勢最佳途徑美副國務卿赴尼日爾與政變軍人會談　稱對話艱難未取得進展尼日爾政變｜中國大使館呼籲僑胞前往第三國或回國暫避
非洲
尼日爾Niger