菲律賓暫停中企承包填海項目

菲律賓政府已暫停由中國企業承包的馬尼拉灣（Manila Bay）22個填海項目，以評估項目對環境和社會的影響，以及是否符合法規。



路透社報道，菲律賓環境部長洛伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）在星期四（8月10日）的新聞發布會上說，填海活動涉及的土地達數百公頃，項目總價達數十億披索，參與填海的公司將得到充分的訊息和公平的待遇。如果存在違規行為，必須在期限內加以糾正，否則環境許可證可能被吊銷。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）本週早些時候說，這些項目的實施存在問題，但沒有進一步說明。他也對與海灣相連的河流可能堵塞表示擔憂。

幾天前，美國對中國交通建設公司參與菲律賓填海項目表示關切。美國商務部2020年以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交通建設公司等中國國營企業祭出制裁。

中菲緊張關係近日加劇。菲律賓指責中國海警船8月5日在具爭議的南海，攔截菲律賓海岸警衛隊船隻和補給船，並對菲船發射水炮；北京則指責馬尼拉向「坐灘」軍艦「非法運送建築材料」且不遵守拖走「坐灘」軍艦的承諾。這一事件引發了北京和馬尼拉之間的外交爭端。

本文獲《聯合早報》授權轉載

