TikTok十大夏季熱門旅遊城市排行榜　首爾獲韓流帶動稱霸

隨着北半球進入夏天，預告暑假旅遊旺季的到來。社交媒體TikTok用戶紛紛使用標籤，標記出他們最嚮往的城市。新加坡在一項熱門旅遊城市調查中排名第五，前三名分別是韓國首爾、法國巴黎和西班牙巴塞隆拿。



這項國際調查以熱門旅遊城市名字和其他標籤如「#travel」、「#travelguide」和「#travel2023」為組合進行搜索，查看哪10個城市在TikTok上擁有最多的標籤瀏覽量。韓國首都首爾以11億93萬1,500次的標籤瀏覽量名列榜首，是2023年夏天最受歡迎的旅遊目的地。

剩餘九大城市分別是法國巴黎（4億8130萬5224次）、西班牙巴塞隆拿（1億188萬2,604次）、荷蘭阿姆斯特丹（7,220萬1,405次）、新加坡（6,289萬900次）、泰國曼谷（3,438萬6,100次）、意大利羅馬（2,950萬次）、土耳其伊斯坦布爾（2,858萬845次）、美國紐約（2433萬8,,600次）、日本東京（2,366萬6,700次）。

作為唯一標籤瀏覽量突破10億次的城市，首爾近年因韓流席捲全球，成了熱門旅遊景點。TikTok用戶建議，除了品嘗美食如烤肉等，也可到劇場欣賞獨一無二的亂打秀（Nanta）。

排在第五位的新加坡，標籤瀏覽量近6,300萬次。享有「花園城市」美譽的新加坡擁有鬱鬱蔥蔥的綠色空間和天際線，非常適合希望體驗乾淨、現代、充滿文化城市的旅客。許多TikTok用戶鼓勵喜愛美食者，盡情享受新加坡美食，尤其是海南雞飯，這道佳餚在TikTok上的標籤瀏覽量，超過3,040萬次。

調查說，現今旅遊生態已大幅改變，民眾根據電視或小冊子上的廣告，去某個地方旅行的意願變低。 相反，想要度假者會通過TikTok用戶真實到訪過的城市，和他們提供的旅客經驗，包括每個城市不同體驗的建議，作為出遊參考。

「如今，人們會去旅遊的地方，就是那些在線上有最多讚、瀏覽量和分享次數的旅遊目的地。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

