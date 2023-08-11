印度Subway取消供應免費芝士　分析指與節省成本有關

美國連鎖潛艇三文治專門店Subway的印度分店早前更改餐單，決定取消為產品免費供應芝士的選項，有分析認為，此舉並非因為改變口味，而是公司節省成本的手段。



路透社8月11日報道，Subway在印度擁有大約800間特許經營店，當地民眾現在購買產品時，需要支付30盧比（約2.83港元）才獲得額外的芝士。而Subway則改為免費提供芝士醬。

一個Subway三文治在印度的價格平均為200至300盧比，假如要加入芝士，整體價格就上升15%。

管理印度所有Subway供應鏈、本身亦其中200間分店的主特許經營商Culinary Brands表示，提供芝士醬只是出於質量原因，但當地民眾就似乎不太接受，有顧客在前稱Twitter的X留言，指Subway的做法流失忠實顧客。

新德里一間Subway分店經理表示，芝士醬的價格為每公斤400盧比，而芝士的市場價則為每公斤700盧比左右。Culinary Brands指，顧客可以較低的價錢為產品額外加入一片芝士，形容今次是提升產品的做法，公司不會評論原料成本問題。

事實上，受到包括奶類製品在內的原料價格上升影響，印度多間全球快餐連鎖店都嘗試在留住顧客的情況下節省成本，例如當地最近的番茄價格急升450%，Subway及麥當勞被迫取消在產品供應蕃茄，印度亦被迫由鄰國尼泊爾輸入番茄，以解燃眉之急。

印度央行日前以食品價格上升為由，上調今個財政年度的通脹預測至5.4%。