美版鮭魚之亂？改名「Subway」即可一世免費吃潛艇堡　近萬人響應

台灣「壽司郎」2021年推出促銷活動，來電用餐的顧客名字內若有「鮭魚」2字，就可以免費吃壽司，結果在全台掀起一陣「鮭魚之亂」，近百人為了吃免費壽司而到戶政事務所改名，引發熱議。



美國潛艇堡霸主「Subway」上周也推出類似的活動，只要中獎民眾合法的將自己名字改為「Subway」，就可以終身免費享用潛艇堡，吸引近1萬人響應。

不過，美國Subway的活動規則與台灣當時的壽司郎鮭魚之亂不同。

根據《紐約郵報》報道，美國Subway 8日宣布，已經有近1萬人在Subway的活動頁面上登記，表示他們願意為了終身免費潛艇堡改名。

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Subway官方將於本月稍晚抽出1位幸運兒，並且還會負擔750美元的改名手續費用。

被抽到的幸運兒要在4個月的時間內進行改名，改完之後再向Subway出示證明，才能獲得終身免費吃潛艇堡的特權。

然而報道指出，若仔細觀看Subway的活動頁面，會發現活動細則中，號稱「終身免費潛艇堡」的獎品其實是價值約5萬美元的終身商品卡。

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事實上，這並不是Subway第一次推出終身免費潛艇堡的活動。2022年，一位居住在科羅拉多州的男子昆茲（James Kunz）在身上刺了一個約30x30公分的Subway刺青，同樣透過這項壯舉獲得了終身免費潛艇堡的商品卡作為禮物。

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