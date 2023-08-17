新加坡拘10外國人涉洗黑錢　多持中國護照　涉款逾57億港元

新加坡警方以涉嫌洗錢、偽造文件及拒捕等罪，逮捕了10名外國人，該案涉及約10億新加坡元（約57.6億港元）的現金、房產、豪華汽車和其他資產。10人當中有3人是中國公民，其餘雖然國籍不同，但大部份都同時持有中國護照。另有12人正協助調查，還有8人被警方通緝，這些人相信互有關聯。



警方16日所發的聲明稱，超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊的特別行動指揮處（Special Operations Command）和警察情報局的查案人員，15日在全國多地同時突擊搜捕。

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當局對94處房產、50輛車發出了禁止處置令，總值估計超過 8.15億坡元（約47億港元）。其他查獲的包括35個銀行賬戶、超過2,300萬坡元（約1.3億港元）現金、270件奢侈品牌手袋及手錶、2塊金條、120多件電腦和手機等電子設備，以及11份含有虛擬資產信息的文件等。

路透社報道，被捕外國人年齡在31歲至44歲之間，國籍包括中國、土耳其、塞浦路斯、柬埔寨和瓦努阿圖。

根據新加坡《聯合早報》報道，被捕者應源自中國福建，均有中國姓名。其中一名40歲姓蘇男子在警方上門時拒捕，從洋房2樓的露台跳下，隨後被警方發現躲在排水溝，身體受傷，在清醒情況下被送院。

新加坡央行在另一份聲明中表示，已與「可能涉及問題資金的金融機構保持聯繫」，相關監管合作正在進行中，但聲明中未透露具體機構名稱。