外媒調查：66%美國人贊成對華加徵關稅　半數支持對台提供武器

路透社與益普索（Ipsos）最新調查顯示，大多數美國人贊成對中國商品徵收更高的關稅，並認為美國需要加強應對來自中國軍事威脅的準備。半數受訪者支持向台灣提供軍事裝備，以應對中國可能發動攻擊。但只有38%支持在台部署美軍，多達42%人反對，20% 稱未確定立場。



路透社報道，這項為期兩天的民意調查於15日結束，顯示中美關係陷於低谷之際，美國人對中國的全球影響力也深感擔憂。75%美國人對中國持負面看法；84%人對中國國家主席習近平至少有「輕微」的負面看法；約 65%人認為中國政府試圖影響美國大選。

調查結果顯示，約66%的受訪者表示，傾向支持提出「同意對中國進口商品加徵關稅」的總統候選人。另有66%的受訪者（包括58%民主黨選民、81%共和黨選民）認為，美國「需要採取更多措施，應對來自中國的軍事威脅」。

隨著2024年總統選戰展開，近幾個月來，共和黨的候選人持續抨擊中國。前總統特朗普（Donald Trump）、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和前聯合國大使黑利（Nikki Haley）都表示，美國應終止與中國的永久正常貿易關係。

https://media-cms.hk01.com/stories民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）一方面試圖通過高層官方接觸，來穩定中美之間激烈的競爭關係。 但也同時在最近的選舉活動中，稱中國為「定時炸彈」。