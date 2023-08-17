拜登一再出口挑釁中國　誰才是「定時炸彈」？

8月10日，美國總統拜登在猶他州的政治籌款活動上說，中國經濟增長放緩，失業率居高不下，達到退休年齡的人口超過勞動人口。他擔心這個全球第二大經濟體，會因此變成可能威脅全球其他地區的「定時炸彈」。他還補了一句：中國「陷入麻煩」、「這是不妙的，當壞人出狀況時就會做壞事」。



作者：前新聞工作者、新加坡前國會議員吳俊剛



拜登還將中國的「一帶一路」倡議形容為「債務和絞索」（debt and noose），因為參與國必須接受一些條款才能獲得資金。從此，除了「債務陷阱」，西方語彙中又多了一個對一帶一路的形容詞。中國不僅是獨一無二的戰略對手，也是「壞人」一個。人們還記得，今年6月20日，拜登在出席加州的一場籌款活動時，稱中國國家主席習近平是「獨裁者」。

有人說，拜登有點痴呆，因此經常語無倫次，忘了外交禮儀。但也有人說，拜登是老練的外交家和戰略家，是美國政壇的不倒翁，他的言語挑釁，肯定不是失言，而是別有居心。中方一時之間似乎也無可奈何。但所謂「一之為甚，其可再乎？」這種讓人當眾難堪的事情，豈可一再用於禮儀之邦身上！為戰略考量，北京雖然忍氣吞聲，但暗地裏肯定咬牙切齒。

美國現在是社會自由主義當道，保守鷹派得勢，拜登上台以來重整與盟國的關係，剛好又遇上俄羅斯入侵烏克蘭，外交上看來得心應手，一方面打擊普京，一方面圍堵中國，兩面作戰，外交和戰略部署看來都很成功，因此有點自鳴得意，已不把習近平當回事。但輕視對手是危險的。這令人不期然想起《戰國策》中「韓盧逐逡」的寓言。

美國總統拜登早前指，中國正在艱難應對高失業率和勞動力老齡化，使該國成為世界經濟中心的一枚「定時炸彈」。(Reuters)

書上是這麼說的：「韓子盧者，天下之疾犬也。東郭逡者，海內之狡兔也。韓子盧逐東郭逡，環山者三，騰山者五，兔極於前，犬廢於後，犬兔俱罷，各死其處。」白話大意：傳說古代天下跑得最快的狗是韓子盧，而跑得最快而且狡猾的兔子是東郭逡。一天一隻韓子盧追逐東郭逡，圍繞三座山跑了五圈，韓子盧還是沒有追上東郭逡，結果兩者都累死了。一個農夫剛好路過，輕易地撿起韓子盧和東郭逡。

美國這隻韓子盧現在洋洋得意，以為自己天下無敵了。但高手對決，輕敵也許是最危險的心態。拋棄基辛格時代的現實主義，重回意識形態主導的外交，認為美國民主可以征服全世界，而且一切可以靠美國強大的武力解決，窮兵黷武同樣是極其危險的。拜登不僅繼承特朗普的對華政策，還進一步加強圍堵，並出台各種限制措施，試圖打擊中國的發展，要把東郭逡置之死地。但華府的老鷹還是覺得拜登做得不夠。

美國《外交事務》雜誌不久前就發表了智庫「美國指南針」（American Compass）兩名學者Oren Cass和Gabriela Rodriguez的文章，認為單單去風險化是不夠的。他們聲稱，中共通過投資、供應鏈，腐蝕美國的自由市場和制度，美國應徹底與之脫鈎，就像對付俄羅斯一樣，撤銷中國的最惠國待遇，並對中國進口商品徵收關稅。與此同時，美國也須和價值觀相同的盟友建立更廣泛的夥伴關係。簡單說，就是對中國要夠狠，不能手軟。這完全是韓子盧的思維。

美國鷹派的世界觀，建基於美國強大無比的軍力和武庫，也建基於對所謂專制制度的刻板看法。有一派學者就認為，中國經濟現在已患上「經濟長新冠」（Economic Long Covid），政府強力干預，經濟已失去活力，經濟奇蹟已到了終點。相形之下，美國已成為更綠的牧場，這給美國一個改變策略的絕好良機，與其遏制中國，不如做更好的選擇，讓習近平代勞，把經濟搞糟，美國則可以成為吸引各種中國經濟資產外移的目的地，坐收其成，這不是更省事省力嗎？

總之，在美國的韓子盧們看來，中國這隻東郭逡已是窮途末路，可以手到擒來了，用拜登的話說就是定時炸彈要爆了。但如果我們讀讀《第四轉向》（The Fourth Turning）這本書的話，反倒可能覺得是美國的「定時炸彈」要爆了，雖然這本書的作者用的是另一種比喻。

圖為2014年7月9日，時任美國務卿克里（右）及時任美國財長傑克盧（左）在北京釣魚台國賓館出席第六輪中美戰略與經濟對話及第五輪中美人文交流高層磋商。中國國家主席習近平亦有出席。（Getty）

《第四轉向》出版於1997年，兩位作者史特勞斯（William Strauss）和郝伊（Neil Howe）提出英美歷史發展的四季循環論，約80年一個輪迴，每個輪迴中有春夏秋冬四個轉折，或稱重生、覺醒、分解和危機（冬季），約涵蓋四個世代的人。從中世紀末期（1435年）算起到二戰結束共經歷六個轉折，1946年起進入第七個轉折，這個轉折現在正進入冬季（即危機階段）。

2007年，史特勞斯去世。但郝伊延續了兩人的研究，並在不久前出版了《第四轉向來了》（The Fourth Turning Is Here）。美國目前正處在第四轉向，這個階段開始於2008年的世界金融危機。其後是2016年特朗普當選總統，2020年新冠爆發，伴隨着民粹主義情緒日益高漲、政黨惡鬥、信任缺失、政府失靈等等，都是危機時代的徵象。這也難怪有些中國人相信，中國正在崛起，而美國韓子盧正在沒落，快沒氣了。這就是所謂的東升西降說。

但在本書作者看來，這也只是春去秋來，冬去春來的循環而已。既然冬天來了，春天還會遠嗎？現在似乎有越來越多美國人相信四季論的說法，因為當年《第四轉向》對這個冬季的「推論」似乎多數都應驗了。一些中國人讀了這本書，說不準也會覺得美國已成了「定時炸彈」。

那到底誰是「定時炸彈」，看來還沒人說得准。從我們局外人的角度看，首先，兩國都有各自嚴重的內部問題亟待解決。這些問題如經濟疲弱、高失業率、投資萎靡、種族矛盾、貧富差距、政黨惡鬥、社會撕裂等等，處理不好都是「定時炸彈」。

其次，到底誰的制度優越，根本不必自吹自擂，或相互詆毀，更無須武力相向，或硬要改變別人的制度。因為，制度優越與否，最終只有時間才能證明。在時間還沒做出裁決之前，雙方應該做的，不是進行必然要兩敗俱傷的龍爭虎鬥，或是製造更多殺傷力更大的武器，而是集中精神搞好各自的內政，設法解決本身面對的複雜多端的政治、經濟和社會問題，把寶貴的資源用在改善人民的生活上。

其三，如果美中不顧一切，繼續惡鬥，像寓言中的韓子盧和東郭逡那樣繞山追逐，最後必然兩敗俱傷。但寓言中有農夫撿到兩個死貨，猶如另一個寓言所說的漁翁得利，現實中的世界卻沒有一個這樣的農夫和漁翁。兩敗俱傷的美國和中國，也將是整個世界秩序和經濟蒙受其害。

本文獲授權轉自《聯合早報》，原題為《誰是「定時炸彈」？》。

