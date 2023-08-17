拜登一再出口挑釁中國 誰才是「定時炸彈」？
8月10日，美國總統拜登在猶他州的政治籌款活動上說，中國經濟增長放緩，失業率居高不下，達到退休年齡的人口超過勞動人口。他擔心這個全球第二大經濟體，會因此變成可能威脅全球其他地區的「定時炸彈」。他還補了一句：中國「陷入麻煩」、「這是不妙的，當壞人出狀況時就會做壞事」。
作者：前新聞工作者、新加坡前國會議員吳俊剛
拜登還將中國的「一帶一路」倡議形容為「債務和絞索」（debt and noose），因為參與國必須接受一些條款才能獲得資金。從此，除了「債務陷阱」，西方語彙中又多了一個對一帶一路的形容詞。中國不僅是獨一無二的戰略對手，也是「壞人」一個。人們還記得，今年6月20日，拜登在出席加州的一場籌款活動時，稱中國國家主席習近平是「獨裁者」。
有人說，拜登有點痴呆，因此經常語無倫次，忘了外交禮儀。但也有人說，拜登是老練的外交家和戰略家，是美國政壇的不倒翁，他的言語挑釁，肯定不是失言，而是別有居心。中方一時之間似乎也無可奈何。但所謂「一之為甚，其可再乎？」這種讓人當眾難堪的事情，豈可一再用於禮儀之邦身上！為戰略考量，北京雖然忍氣吞聲，但暗地裏肯定咬牙切齒。
美國現在是社會自由主義當道，保守鷹派得勢，拜登上台以來重整與盟國的關係，剛好又遇上俄羅斯入侵烏克蘭，外交上看來得心應手，一方面打擊普京，一方面圍堵中國，兩面作戰，外交和戰略部署看來都很成功，因此有點自鳴得意，已不把習近平當回事。但輕視對手是危險的。這令人不期然想起《戰國策》中「韓盧逐逡」的寓言。
書上是這麼說的：「韓子盧者，天下之疾犬也。東郭逡者，海內之狡兔也。韓子盧逐東郭逡，環山者三，騰山者五，兔極於前，犬廢於後，犬兔俱罷，各死其處。」白話大意：傳說古代天下跑得最快的狗是韓子盧，而跑得最快而且狡猾的兔子是東郭逡。一天一隻韓子盧追逐東郭逡，圍繞三座山跑了五圈，韓子盧還是沒有追上東郭逡，結果兩者都累死了。一個農夫剛好路過，輕易地撿起韓子盧和東郭逡。
美國這隻韓子盧現在洋洋得意，以為自己天下無敵了。但高手對決，輕敵也許是最危險的心態。拋棄基辛格時代的現實主義，重回意識形態主導的外交，認為美國民主可以征服全世界，而且一切可以靠美國強大的武力解決，窮兵黷武同樣是極其危險的。拜登不僅繼承特朗普的對華政策，還進一步加強圍堵，並出台各種限制措施，試圖打擊中國的發展，要把東郭逡置之死地。但華府的老鷹還是覺得拜登做得不夠。
美國《外交事務》雜誌不久前就發表了智庫「美國指南針」（American Compass）兩名學者Oren Cass和Gabriela Rodriguez的文章，認為單單去風險化是不夠的。他們聲稱，中共通過投資、供應鏈，腐蝕美國的自由市場和制度，美國應徹底與之脫鈎，就像對付俄羅斯一樣，撤銷中國的最惠國待遇，並對中國進口商品徵收關稅。與此同時，美國也須和價值觀相同的盟友建立更廣泛的夥伴關係。簡單說，就是對中國要夠狠，不能手軟。這完全是韓子盧的思維。
美國鷹派的世界觀，建基於美國強大無比的軍力和武庫，也建基於對所謂專制制度的刻板看法。有一派學者就認為，中國經濟現在已患上「經濟長新冠」（Economic Long Covid），政府強力干預，經濟已失去活力，經濟奇蹟已到了終點。相形之下，美國已成為更綠的牧場，這給美國一個改變策略的絕好良機，與其遏制中國，不如做更好的選擇，讓習近平代勞，把經濟搞糟，美國則可以成為吸引各種中國經濟資產外移的目的地，坐收其成，這不是更省事省力嗎？
總之，在美國的韓子盧們看來，中國這隻東郭逡已是窮途末路，可以手到擒來了，用拜登的話說就是定時炸彈要爆了。但如果我們讀讀《第四轉向》（The Fourth Turning）這本書的話，反倒可能覺得是美國的「定時炸彈」要爆了，雖然這本書的作者用的是另一種比喻。
《第四轉向》出版於1997年，兩位作者史特勞斯（William Strauss）和郝伊（Neil Howe）提出英美歷史發展的四季循環論，約80年一個輪迴，每個輪迴中有春夏秋冬四個轉折，或稱重生、覺醒、分解和危機（冬季），約涵蓋四個世代的人。從中世紀末期（1435年）算起到二戰結束共經歷六個轉折，1946年起進入第七個轉折，這個轉折現在正進入冬季（即危機階段）。
2007年，史特勞斯去世。但郝伊延續了兩人的研究，並在不久前出版了《第四轉向來了》（The Fourth Turning Is Here）。美國目前正處在第四轉向，這個階段開始於2008年的世界金融危機。其後是2016年特朗普當選總統，2020年新冠爆發，伴隨着民粹主義情緒日益高漲、政黨惡鬥、信任缺失、政府失靈等等，都是危機時代的徵象。這也難怪有些中國人相信，中國正在崛起，而美國韓子盧正在沒落，快沒氣了。這就是所謂的東升西降說。
但在本書作者看來，這也只是春去秋來，冬去春來的循環而已。既然冬天來了，春天還會遠嗎？現在似乎有越來越多美國人相信四季論的說法，因為當年《第四轉向》對這個冬季的「推論」似乎多數都應驗了。一些中國人讀了這本書，說不準也會覺得美國已成了「定時炸彈」。
那到底誰是「定時炸彈」，看來還沒人說得准。從我們局外人的角度看，首先，兩國都有各自嚴重的內部問題亟待解決。這些問題如經濟疲弱、高失業率、投資萎靡、種族矛盾、貧富差距、政黨惡鬥、社會撕裂等等，處理不好都是「定時炸彈」。
其次，到底誰的制度優越，根本不必自吹自擂，或相互詆毀，更無須武力相向，或硬要改變別人的制度。因為，制度優越與否，最終只有時間才能證明。在時間還沒做出裁決之前，雙方應該做的，不是進行必然要兩敗俱傷的龍爭虎鬥，或是製造更多殺傷力更大的武器，而是集中精神搞好各自的內政，設法解決本身面對的複雜多端的政治、經濟和社會問題，把寶貴的資源用在改善人民的生活上。
其三，如果美中不顧一切，繼續惡鬥，像寓言中的韓子盧和東郭逡那樣繞山追逐，最後必然兩敗俱傷。但寓言中有農夫撿到兩個死貨，猶如另一個寓言所說的漁翁得利，現實中的世界卻沒有一個這樣的農夫和漁翁。兩敗俱傷的美國和中國，也將是整個世界秩序和經濟蒙受其害。
本文獲授權轉自《聯合早報》，原題為《誰是「定時炸彈」？》。