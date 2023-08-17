去年「爆粗」罵中國　菲律賓前外交部長將任中國特使

據菲律賓通訊社消息，當地時間8月16日，菲律賓總統小馬可斯（ Ferdinand Marcos Jr.）任命前外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）為中國特使，負責特別事務。菲律賓總統府稱，這項任命有助於促進該國與中國的雙邊關係。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：陳思佳



洛欽曾在菲律賓前總統杜特爾特任內擔任外交部長職務。2022年9月，洛欽被馬可斯任命為菲律賓駐英國大使。菲律賓總統府官員表示，出任中國特使之後，洛欽會繼續擔任駐英大使職務，「他將兼任兩項工作。」

然而，在負責菲律賓外交工作期間，洛欽多次發表「對華強硬」的言論，炒作南海問題。例如在2021年5月，洛欽曾在社交媒體上發表帶髒話的涉華言論，要求中國漁船離開南沙群島牛軛礁。但在遭到中方駁斥之後，洛欽很快改變態度，向中方道歉。

時任菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）當時在電視節目中不點名批評過洛欽，他表示，「中國仍然是我們的恩人。僅僅因為我們與中國之間有衝突，並不意味着我們必須變得無禮、不尊重他人。」菲律賓總統府事後也強調，內閣成員不應使用髒話。

對於這項出人意料的人事任命，菲律賓外交部暫未發表評論。

在菲律賓政府任命洛欽為中國特使之際，菲律賓國內外重提南海問題，炒作所謂「南海仲裁案」。路透社還提到，菲律賓正在加強與美國的共同防禦條約，並加大與北約國家之間的軍事聯繫。

8月5日，菲律賓船隻非法闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資。中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行了攔阻。

8月15日，菲律賓政府發佈《2023至2028年國家安全政策》文件，又宣稱南海是菲律賓「主要國家利益」，菲律賓與中國關於南海島礁主權的分歧持續對菲律賓構成所謂「危及領土完整和人民權利的戰略挑戰」。

該文件還提到台海問題，稱「台海兩岸關係存在重大擔憂，可能成為地區衝突爆發點」。菲律賓政府聲稱，台灣海峽的任何軍事衝突「都將不可避免地影響菲律賓」，「菲律賓擔憂自身經濟穩定、潛在難民湧入以及海外人口的福利。」

對於菲律賓炒作南海問題，中國駐菲律賓大使館此前指出，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫的、明確的、堅定的。南海仲裁案所謂裁決嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。中方不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。