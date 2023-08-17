密封紙箱傳微弱哭聲　義工打開驚見「3雙小眼」：幸好沒被焗死

英國拉德克利夫（Radcliffe）一名民眾路過一處垃圾堆時，發現一個被膠帶緊緊封住的紙箱裏頭，隱約傳出微弱的動物哭泣聲，趕緊送往當地收容所。



沒想到義工一打開紙箱，竟看見3隻小貓咪被塞在箱子裏，同時露出楚楚可憐小眼神，似乎知道自己得救了，模樣讓人心疼。

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皇家防止虐待動物協會（RSPCA）表示，民眾帶着一個被膠帶黏起來的紙箱來到拉德克利夫動物中心（Radcliffe Animal Centre）。

起初收容所的工作人員不知道發生什麼事，直到聽見箱子傳出哭泣聲時，才意識到有貓咪被困在裏面。「當我們小心翼翼地打開這個小紙箱時，我們看到3雙睜大而困惑的眼睛；很遺憾的是，又有動物被遺棄了。」

民眾向拉德克利夫動物中心指出，該紙箱被密封得很牢固，留在一個垃圾桶頂部，明顯是被人扔掉的。

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皇家防止虐待動物協會提到，所幸這3隻小傢伙很幸運，牠們在過熱與窒息前，或是被誤認成垃圾前就被發現，很高興牠們能重獲自由：「感謝好心民眾的幫助，小貓們現在已經安全了，由皇家防止虐待動物協會照顧，牠們很好！」

皇家防止虐待動物協會說，小貓們現在需要一些時間適應新環境，協會會提供所需的照顧和醫療，幫助牠們獲得安全感和信任，康復後才會尋找認養家庭。

網友得知消息紛紛留言，「謝天謝地獲救了」、「人類有多爛，竟然把這些美麗的動物當垃圾丟棄」、「看了很生氣」、「希望這些小孩們，去到一個永遠有愛的家」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】