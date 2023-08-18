Britney Spears丈夫要求離婚　稱存在「不可調解的分歧」

美國前流行天后Britney Spears在傳出婚變後，比她小12歲的丈夫Sam Asghari已正式要求離婚。路透社報道，Sam Asghari已向洛杉磯最高法院提交離婚申請，文件中提到雙方存在「不可調解的分歧」，要求Britney Spears支付贍養費和法律費用。其他媒體則稱，Sam Asghari在文件中指雙方已分居3個星期，並要求阻止Britney Spears反向他尋求經濟支持。



41 歲的Britney Spears與29歲的Sam Asghari相戀6年後，於去年6月結婚，這段婚姻只維持了14個月。出生於伊朗的Sam Asghari 是一名私人健身教練和演員，曾出演電視劇《Black Monday》。

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美國八卦媒體《TMZ》之前爆料稱，Sam Asghari懷疑Britney Spears有外遇，雙方激烈爭執，隨後搬離兩人的住處。匿名人士又稱，Britney Spears對丈夫拳打腳踢，甚至經對著Sam Asghari咆哮，讓男方忍無可忍。不過，這些消息未能證實。

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這是Britney Spears的第3段婚姻，Sam Asghari 則是首次。 2004年，Britney Spears在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）與兒時好友 Jason Alexander結婚，但幾天後就宣告婚姻無效。 9個月後，她與舞蹈員Kevin Federline結婚，並育有2個孩子。 這段婚姻於2007年以離婚告終。