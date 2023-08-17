Britney Spears結婚一年驚傳婚變　老公疑被戴綠帽兼家暴離家出走

曾經風靡全球的前流行天后Britney Spears，被美國八卦媒體《TMZ》爆料，稱她申請與丈夫Sam Asghari離婚，結束這段一年多的短暫婚姻。外媒報導中指出，Sam Asghari曾聽到傳聞與太太Britney Spears大吵，稱Britney Spears在外背著他偷吃外遇，雙方鬧的不可開交。Sam Asghari目前已經搬離兩人同居的住處，事實上他已多天拒絕回家睡覺，匿名人士透露，Britney Spears會對丈夫拳打腳踢，甚至經對著Sam Asghari咆嘯，讓男方忍無可忍，沒想到卻被她搶先一步提出離婚申請。



這對從小就認識的青梅竹馬，成年後重逢並從2016年開始交往，Sam Asghari在Britney Spears陷入父親禁制令期間，給予她許多支持和鼓勵，無論外界如何批評Britney Spears，甚至稱這位流行天后行為不正常，看在Sam Asghari眼中，至少在公開場合上，依舊不斷替Britney Spears辯護和捍衛其名聲。

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兩人在2021年訂婚，甚至男方簽下婚前協議書，「保護」Britney Spears名下約6000萬美元的財產，兩人差一點就有愛的結晶，並在2022年9月完成結婚登記，沒想到這段看似美好的童話，僅維持一年時間就破滅。

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事實上，打從Britney Spears成功拿回自己的人生主導權後，她在社群上的各種公開行徑，確實讓不少人感到震驚，包含公開裸照或各種矛盾衝突，似乎都讓不少美國娛樂媒體懷疑，這位流行天后真的有精神失常和用藥過度的問題，恐怕這也是她與Sam Asghari分開的主因之一。但對於申請離婚傳聞，目前男女雙方，都還沒有人做出聲明或回應。

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