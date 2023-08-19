韓國11歲女不滿偶像組合周邊商品太貴　發文威脅在演唱會持刀傷人

韓國一名11歲女孩因為不滿偶像周邊商品太貴，網上發文威脅要在演唱會現場持刀傷人，被控上法庭。



根據《韓國先驅報》星期五（8月18日）報道，韓國警方說，近日在網上威脅要在一個K-Pop組合的演唱會上持刀傷人的案件，是一名11歲女孩的惡作劇。

這名女孩在星期二（15日）發出威脅，稱她將在首爾高尺天空巨蛋（Gocheok Sky Dome）的演唱會現場刺傷在場粉絲。韓國警方派出39名警員對演唱會現場進行大範圍搜索，直到當天午夜演唱會結束。

女孩事後告訴警方，她在網上發出的威脅「是一個玩笑」，因為她對於「該偶像組合的周邊商品太過昂貴很生氣，她買不起」。

她將在首爾家庭法院受審。該法院負責處理未成年犯罪和家庭相關糾紛。

根據韓國法律，未滿14歲者被定義為「未成年罪犯」，可免於刑事處罰，但可被判保護性拘留。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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