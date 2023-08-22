東京電力公司：2023財年排放逾3萬立方米核廢水

日本首相岸田文雄今早宣佈於本周四開始儲藏於福島第一核電站的核廢水，運營電站的東京電力公司（下稱東電）隨後公佈將在2023財年內排放共3.12萬立方米的核廢水，相當於目前存放水量的2.3%。



東電ALPS處理水對策負責人松本純一在新聞發佈會上指，公司計劃在接下來十年排放的核廢水總量達40萬立方米，為確保排放的安全進行，第一年將「從少量開始」，分四階段排放。當中，廢水中含有的氚排放總量將達到5萬億貝克勒爾。松本補充指，排放水的水質已確認達到日本及縣政府的要求。

東電指，會在其官方網站上每天公佈並更新排放水中的核素濃度檢測結果、海域監測結果等。排放期間若出現異常，如用於稀釋廢水的海水泵停止運轉、或海域檢測數值超標，兩個緊急製動閥將會啟動；若遇到海嘯、地震等則有操作員人為停止系統運轉。

松本還稱，未來將會在每個財年末（日本政府財政年度為4月1日至翌年3月31日）公布下一年的排放安排。排水的同時，東電將開始拆卸及重新利用閒置的儲水罐，為廢爐工作做準備。

福島第一核電站事故發生至今站內已存放約134萬噸核廢水，存放在逾1000個巨型儲罐中。目前核電站每天仍有100立方米的核廢水生成。東電稱，這些廢水佔用了目前核電站內可用來放置核廢料的空間，儲水罐使用率也已幾近上限，需要盡快處理。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施