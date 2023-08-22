福島核廢水｜排放長達30年　淨化設備頻故障　輻射物入海後患無窮

日本政府決定在8月24日排放福島核廢水。自日本2022年決定排放計劃後，持續受國內及周邊國家反對，爭議在於排放計劃長達數十年，處理核廢水設備的可靠性存疑，放射性物質可對周邊海洋生態和人體造成危害。



根據日本的排放計劃，所有受輻射污染的核廢水在排放之前，會先經由「多核種除去設備」（ALPS）處理，把除了「氚」以外的放射性物質淨化至符合日本原子能管理委員會規定的標準，再把含氚的廢水注入海上稀釋100倍以上，最終經海底管道在離岸約一公里處排入大海。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

圖為8月21日，首相岸田文雄會見日本全國漁業組織，說明核廢水排海計劃。（Reuters）

氚是氫的同位素，含有放射性。由於氚在現存技術上無法處理，因此排入大海會造成污染。日本的計劃是利用海上稀釋，再延長排海時間，讓每次只排放少量含氚的廢水進入大海，減少影響，排海時間長達20至30年。經處理及稀釋的廢水理論上與核電站一般運作時排放含氚的冷卻水無異，日本官方將這些核廢水稱為「處理水」。

雖然日方一直強調經處理的廢水與一般核電廠排放的冷卻水無分別，但這個說法不被國內漁業及周邊國家接受。福島核廢水含有60多種放射性物質，除氚和碳-14，還含有半衰期長短不一的鍶-90和碘-129等，其中碘-129的半衰期長達1570萬年。放射性物質若進入人體，會對骨骼、牙齒、甲狀腺和肌肉會造成危害。

日本的設備可靠性和安全一直備受質疑，韓國政府六月資料顯示，有關設備過去約十年內曾8次故障，處理好的核廢水經採樣檢驗出鍶的濃度更超標兩萬倍。有反對聲音憂慮，日本無法長年保證排海的核廢水安全無虞，一旦核廢水處理不當，把這些放射性物質排放入海將後患無窮。

日本全國漁業組織在8月21日表示，他們仍然反對排海計劃，認為排放會對他們的聲譽造成影響。日本福島的食物因核事故長年不受歡迎，組織擔憂排海會進一步打擊他們生計。在北京，外交部曾多次批評日本政府無視國內外反對呼聲，不顧國際社會質疑堅持排放污水，是極端自私和不負責任。