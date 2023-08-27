美國佛州一家三口頭暈嘔吐持續無解　CCTV驚揭華人博士生「下毒」

美國佛羅里達州一名華裔博士生，疑似不滿樓上鄰居製造噪音，從門縫偷偷將類鴉片化學製劑注入對方家中，導致鄰居一家三口身體不適。所幸對方後來驚覺不對勁，在門口設置監視器，才揪出該博士生犯行。



綜合外媒報道，阿卜杜拉（Umar Abdullah）與孕妻於2022年6月，搬進美國佛羅里達州坦帕市的新公寓。女兒出生後沒過多久，他開始收到樓下鄰居李旭明（Xuming Li，音譯）的簡訊，抱怨樓上馬桶蓋移動聲音太吵，導致半夜無法入睡。

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雙方溝通了幾個月後，阿卜杜拉和家人突然出現頭暈嘔吐等症狀。他表示，女兒明明沒有哭，卻總是淚眼汪汪，彷彿眼睛受到刺激，讓他相當心疼。近日一名朋友造訪他家時，聞到一股異味，阿卜杜拉後來也察覺一股比洗甲水（去光水）還難聞的氣味。他設法打給空調公司和水電工，希望能找出異味的源頭，卻未發現任何異狀。就算更換熱水器、清理通風口等，這股異味仍會再次出現。

排除所有造成異味的可能性後，他開始懷疑是樓下鄰居動手腳，在門口設置一個小小的監視器。某一天，當他的女兒身體再次出狀況時，他決定查看監視器，並意外地發現李旭明曾蹲在他的家門口，但從監視器角度看不到他的舉動。阿卜杜拉透露「我全身發抖，無法想像他到底來做什麼」。他調整監視器角度後，捕捉到鄰居取出針筒，將某種不知名液體注入門框縫隙的畫面。

這讓阿卜杜拉感到恐慌，急忙通報警方後，李旭明遭控持有危險管制藥物和入室竊盜等，於6月27日遭到逮捕。坦怕警察局表示，經過危險物測試後，發現李旭明注入的化學製劑含有類鴉片藥物「美沙酮」（Methadone）和「氫可酮」（Hydrocodone）。

據報道，36歲的李旭明為南佛羅里達大學（University of Southern Florida）化學博士生，他疑似使用學校實驗室製作這些化學製劑。但校方表示他在2023年夏季學期結束後，就沒有進行註冊。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】