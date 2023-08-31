加蓬軍方政變｜衛隊指揮官任過渡領導人　關閉邊境維持宵禁

非洲國家加蓬軍方在總統大選後發動政變奪權，剛贏得第三個任期的64歲現任總統邦戈（Ali Bongo）遭軟禁。軍方成立的「機構過渡和恢復委員會」30日在國家電視台宣布，任命共和國衛隊指揮官恩圭馬（Brice Oligui Nguema）將軍出任過渡領導人。電視畫面顯示，大批軍人將恩圭馬抬起歡呼，並稱他為總統。



取消大選結果及解散國家機構

軍方代表在電視上宣布，8月26日舉行的總統大選結果取消，關閉邊境及解散國家機構。「機構過渡和恢復委員會」的聲明表示，在當天召開的軍官會議上，與會者一致決定任命恩圭馬為委員會主席，以及國家的過渡領導人。聲明指出，恩圭馬強調維護國家穩定安寧的重要性，全國維持每晚6時至翌日早上6時的宵禁。

30日凌晨，加蓬選舉委員會宣布，現任總統邦戈在26日舉行的總統選舉中，以64.27%得票率連任。但他不久就被軍方軟禁，其子及多名政府高官因涉及腐敗和叛國等罪名被捕。邦戈其後發表視頻，確認自己位於官邸，但稱不知道妻子和兒子身在何處，呼籲國際盟友施援。

自1967年獨立以來，加蓬一直處於邦戈家族的獨裁統治之下。邦戈的父親奧馬爾（Omar Bongo）是法國在後殖民時代最親密的盟友之一，而邦戈長期以來一直是巴黎的常客，他的家族在巴黎擁有大量的房地產投資。

加蓬每天生產約20萬桶石油，主要來自枯竭的油田。 國際公司包括法國的TotalEnergies 和英法生產商 Perenco。而在加蓬擁有大型錳礦業務的法國礦業公司Eramet，在30日一度停運後表示，會在31日恢復開採。