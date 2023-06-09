夫妻南非工作生1女　長大「膚色竟變黑」　老婆終認出軌還染愛滋

大陸福建省一名丁姓男子與陳姓妻子相親結婚，並到南非工作生活，後因妻子懷孕而回到大陸生產。



丁男發現，隨著女兒成長，她的皮膚開始變得黝黑、頭髮捲曲，同時妻子還感染愛滋病，因此懷疑陳女外遇，氣得提告。

法院調解，判兩人離婚，女兒由陳女撫養教育。

女嬰長大後皮膚變黑頭髮捲曲 發現妻染愛滋才知她出軌（點圖了解更多）：

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綜合陸媒報道，丁男2016年跟陳女相親結婚，婚後前往南非工作，2018年生下一名男孩，又於2022年前後懷孕，兩人返回大陸養胎，最後生下一名女嬰。

隨著女嬰長大，丁男及丁男家屬發現女嬰的皮膚黝黑、頭髮捲曲，外觀特徵明顯與父母有異。

此外，丁男發現陳女感染愛滋病，但他卻未感染，雙方因此爭吵不斷，最後上法院訴請離婚並請求精神賠償。

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經鑑定發現，陳女是女嬰的親生母親，但丁男並非親生父親。

審理期間，陳女才坦言，她在南非工作期間，確實有跟當地人發生關係並懷孕，產檢時才發現自己染上愛滋病。

法院調解後，丁男及陳女自願離婚，兒子的撫養教育等相關費用由丁男負責，女嬰則為陳女負擔。

民事賠償部分，丁男考量陳女身體、經濟狀況，最後自願放棄精神賠償的訴訟請求。

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