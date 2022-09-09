豆腐渣工程？剛果官員為「新橋啟用」剪綵慶祝　下秒竟斷成兩半

非洲剛果國家近日有官員在慶祝橋樑新建，儀式當天眾人站在橋上，開心剪下紅綵，不料下一秒卻悲劇了，官員一刀下去橋樑也瞬間崩毀，眾人一度站不穩狼狽跌倒，堪稱最慘的豆腐渣工程，不過幸好沒有造成任何傷亡，就是有點尷尬。



綜合外媒報道，日前剛果民主共和果首都的一座人行天橋舉辦揭幕儀式，官員們齊聚一堂，參加正式的橋樑開幕式。據悉人行天橋是為了幫助人們在雨季過河，因為舊的臨時橋經常會在洪水期間被淹沒。除了橋上的官員外，底下民眾也一旁觀禮慶祝天橋的啟用……

新建成的橋樑竟在開幕式已斷掉 點擊放大瀏覽影片截圖：

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從影片中可以看到，橋樑寬度不到兩米，眾人站上去時看似也有點擁擠，而當在進行最重要的剪綵活動時，一名女性官員手持剪刀，朝著紅綵剪下去，橋樑隨即坍塌、斷成兩半，連兩根扶手都斷裂。

橋倒掉後中間部份掉進了幾米以下的溪流中，官員們還差點掉下去，嚇得連忙抓緊護欄，最後在互相攙扶下才好不容易站穩。不過一旁觀看的民眾似乎在幸災樂禍，他們開始大喊大叫，但幸好沒有人在這場意外中受傷。

對此有網友諷刺「如果這座橋的成本超過一百萬美元，請不要感到驚訝」、「就好像把綵帶和橋連在一起一樣」。

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】