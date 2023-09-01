美國打卡男強抱小海豚離水　牠口冒鮮血慘死　出po一句辣㷫全網

美國佛羅里達州一名19歲男子，近日將一隻小海豚強行抱出海面合照，分享到IG上。



沒過多久，就傳出該海豚死亡的消息，網友隨即湧入男子的社群媒體，痛批他的行為。

男子近日聲稱收到死亡威脅，將帳號轉為非公開。

小海豚口冒鮮血慘死惹眾怒 起初還高調反駁網民（點圖了解更多）：

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綜合外媒報道，佛羅里達魚類和野生動物保育委員會（FWC）的報告書顯示，23日在納蘇郡亞美利亞島（Amelia Island），發現一隻1歲大瓶鼻海豚的遺骸。

從FWC報告書中的照片，可以看出牠的身體因腐敗膨脹、口中流出鮮血。

美國北佛羅里達州沿岸海洋生物學副教授吉布森（Quincy Gibson）表示，近日在社群媒體上，有名男子抱着海豚合照，這隻海豚遺骸的背鰭，與社群媒體上的形狀相同，應為同一隻海豚。吉柏森推測，海豚遭男子抱出海面拍照後，應該沒過多久就死去。

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海豚死亡的消息傳出後，大批網友湧入該男子的IG，痛批他的行為。男子最初不以為意，反駁「在海邊抱起海豚的機會，一生可能只有一次」，毫無反省之意。

沒過多久，男子將帳號轉為不公開，向媒體表示他接到「死亡威脅」。他還澄清當初會抱起海豚，只是想確認牠是死是活。

根據美國《海洋哺乳類保護法》，就算接觸死掉的海豚也算違法。外媒指出，若男子遭到起訴，最高將面臨3萬4千美元的罰款、以及1年的有期徒刑。

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