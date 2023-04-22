史上第1位非韓籍冠軍！中國22歲章昊C位出道　陸網暴動韓網震怒

【章昊C位出道／ZEROBASEONE（ZB1）】韓國選秀節目《BOYS PLANET》日前直播公開總決賽，在最終闖進18名的練習生中，由全球觀眾票選出前9名，組成限定團體出道，團名是ZEROBASEONE，簡稱「ZB1」。排名結果也引起熱議，韓國選秀史上破天荒由中國練習生章昊拿下第一名，相比韓國網友的錯愕，微博網友高興直呼「創造歷史」。



《BOYS PLANET》出道名單出爐

獲選ZEROBASEONE的九名成員，第一至第九名分別是：章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW、Ricky、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰。

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雙C高位出道！成韓彬落馬 章昊成史上第一位「非韓籍冠軍」

《BOYS PLANET》總決賽由「K-GROUP」C位成韓彬、「G-GROUP」C位章昊廝殺，第一名可獲得出道團的中心位，最後中國練習生章昊獲得第一名，聽到主持人黃旼炫喊出名字，他露出不敢置信的表情，成韓彬則是第一時間擁抱他、給予祝賀。

章昊成為近年來南韓選秀節目史上，第一個拿下冠軍的中國人，隨即登上微博熱搜，「創造歷史了」、「選秀史上第一個中國C位章昊」、「中國人在韓國選秀勇拿第一，OMG」。

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成韓彬在三次順位發表都穩坐第一名寶座，而《DailyView網路溫度計》在18名選手的聲量調查中，亦發現成韓彬獲得台灣網友的熱議出道人選第一名。

決賽前許多網友就熱議，若成韓彬最後仍贏得第一名，將可能是選秀第一人達成「初C即終C」，沒想到在決賽當日卻意外落馬掉至第二名，令許多支持者心碎，不過他發表感言時始終面帶微笑，感謝家人及粉絲的支持。

陸經紀公司「樂華娛樂」卡位4成員！網笑：最大贏家

另外，除了章昊，入選的中國籍成員還有Ricky（本名沈泉鋭），以及韓國籍金奎彬、韓維辰，四人都同屬公司樂華娛樂，全名為北京樂華圓娛文化傳播有限公司，是一間中國的唱片、經紀公司，2009年7月由創辦人杜華在北京註冊成立，2021年8月31日變更為外資企業。

20號晚新浪娛樂記者直播採訪杜華，表示「特別感謝杜總讓章昊C位出道」，杜華則一臉緊張回應：「不是我讓！我沒花錢！」深怕用詞讓外界誤會買票，不過喜悅之情更難以掩飾，也難怪中國網友網友會笑稱「樂華贏麻了」，一瞬間相關詞條都衝上微博熱搜。

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