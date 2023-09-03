BA.2.86入侵英美加等8國　免疫逃逸或更強　現有藥物加強劑有用？

一種名為BA.2.86、高度突變的新冠病毒（SARS-CoV-2）變異株最近數週出現在美國、加拿大及英國等多國的人體及廢水樣本，引起國際社會關注。衛生部門正追蹤病毒株傳播情況。



這款在社交媒體上被暱稱為Pirola（將希臘字母Pi及Rho結合起來）的變種病毒，與之前的Omicron亞變種相比發生了大量突變，部份科學家為此十分警惕。

美國疾病控制和預防中心（CDC）8月30日發布更新稱，雖然BA.2.86目前只造成少量感染，但值得注意的是它具有多種基因變異，且在短時間內於多處被檢測到。

CDC在23日初步風險評估稱，BA.2.86或有能力繞過免疫保護，感染新型冠狀病毒感染（COVID-19）康復者及已接種新冠疫苗人士。

因「發現了大量變異」，世界衛生組織（WHO）8月17日將BA.2.86列為「監測中的變種」。

流感數據共享全球倡議（GISAID）資料顯示，截至8月31日，BA.2.86變異株與8個國家的28個病例有關，包括美國、加拿大、丹麥、瑞典、葡萄牙、以色列、英國、南非和法國。CDC指，在其他國家的廢水樣本中亦檢測到 BA.2.86。

醫學期刊《英國醫學雜誌》（BMJ）8月24日發表論文稱，早期測序數據顯示，BA.2.86的棘蛋白比BA.2多出34個突變。BA.2在2022年推動新冠病例激增，比XBB.1多36個突變。XBB.1在2023年初迅速席捲美國。

目前未知BA.2.86會否導致感染激增，但CDC指，目前美國病例和住院人數上升，很可能是由XBB系病毒而非BA.2.86引起。

多名專家稱，科學家正積極調查BA.2.86與它的突變會如何影響傳播和症狀的嚴重程度，美國民眾未有理由對此恐慌。

以下是專家目前對BA.2.86的了解，包括它所導致的症狀、傳播能力以及對秋季新冠疫苗接種產生的可能影響。

圖為2023年8月3日，英國民眾們走過金絲雀碼頭金融區。（Reuters）

BA.2.86是什麼？

BA.2.86 被部份專家稱為Pirola，7月下旬首次被檢測到，此後在全球範圍造成少數感染。

約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）病毒學家佩科什（Andrew Pekosz）博士告訴美國全國廣播公司（NBC）《今日》（TODAY）節目網站，BA.2.86似乎是Omicron BA.2亞變種的後代。Omicron BA.2亞變種曾在2022年初導致感染激增。

佩科什說，「這種變種（BA.2.86）的關鍵在於，與約2年前出現的一些Omicron變種相比，它有大量突變。」

CDC指出，病毒序列中的突變或變化會影響病毒的傳染力、對治療的反應，以及對人的影響程度。

佩科什稱，BA.2.86表現為新冠病毒的一種高度突變形式，換言之與流行的Omicron XBB 亞變種看起來非常不同。

病毒藉由棘蛋白感染人類，人體亦靠棘蛋白識別病毒。BA.2.86變異株的突變，很多都發生在棘蛋白之中。

《紐約時報》9月1日引述弗雷德．哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）病毒演化專家布盧姆（Jesse Bloom）稱，BA.2.86的突變表現出與首個Omicron變種突變規模相近的「演化跳躍」。

他表示，「一種可能情況是， BA.2.86的傳播性低於當前變種，因此永不會廣泛傳播，然而，這變種也亦有可能廣泛傳播——我們只能等待更多數據（釋出），才能知道。」

美國多州近期確診個案與入院率都有所增加，其中包括紐約州。圖為位於美國紐約市的自由女神像。（Getty）

它引起的症狀？

佩科什指，因BA.2.86病例數量過少，目前未有與感染相關的症狀數據。CDC風險評估則稱，「目前無證據表明這種變異株會導致更嚴重疾病」，但隨着取得更多數據，情況可能發生變化。

其他新冠變種及亞變種的常見症狀包括：咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、疲勞、頭痛、肌肉疼及嗅覺改變等。

CDC稱據現時了解，針對新冠的現有測試及藥物「似乎對這種變種有效」。

在哪傳播？

據GISAID稱，截至8月31日，已發現BA.2.86與丹麥10宗、瑞典5宗、美國4宗、南非3宗、葡萄牙2宗、以色列1宗、英國1宗、加拿大1宗和法國1宗病例有關。

CDC說，美國至少有4個州在人體或廢水中檢測到這種變異株。密歇根州、維珍尼亞州和俄亥俄州發現有人類病例，紐約市則在廢水樣本中檢測到。德州亦有1宗個案。

《英國醫學雜誌》報道稱，該英國患者近期並無旅行史，表明變異株很可能已在當地傳播。

佩科什說，該變異株的傳播範圍可能比目前檢測到的要廣泛得多。

據CDC最新估計，目前在美國新冠病例中佔比最大的是Omicron XBB亞種後代EG.5及Eris亞變種，佔20.6%。

CDC截至8月19日數據顯示，僅次於EG.5的美國最常見的亞變種是Omicron XBB的另一種FL.1.5.1，其次是XBB.1.16（又稱Arcturus）。

EG.5和XBB.1.16是全球範圍內最流行的新冠病毒株，據世衛數據，這兩種菌株共佔全球序列21%。

2023年8月11日，一名戴着KN95防護口罩的婦女沿着美國紐約市皇后區弗拉興（Flushing）街區的大街行走。（Reuters）

傳染力更強？

佩科什表示，無法從少量病例中判斷任何有關疾病傳播性或嚴重性的訊息，現時斷定 BA.2.86是否比其他變種更易傳播，仍為時尚早。但他補充，據現時對BA.2.86基因序列及棘突蛋白突變的了解，它很可能有力避開針對新冠病毒為受過感染的人帶來的免疫力。

CDC指，據現有資訊，BA.2.86傳染能力不變，但風險評估報告指，它可能更有力導致康復者及已接種疫苗人士感染。

佩科什指，「我們在棘突蛋白中發現的大多數突變，或會影響抗體結合和中和病毒的能力。換句話說，BA.2.86不僅可以避開接種疫苗或之前感染得來的免疫保護，還可以逃避（美國）即將在秋季推出的疫苗帶來的免疫保護。」

他表示，「這就是為何從科學而言，這變種使我們非常擔憂。我們需要更多序列和病例，了解這種變異株的傳染性。」

CDC稱，實驗室正研究 BA.2.86 的抗體中和作用，以了解免疫系統如何與病毒互相作用。

病例會激增？

佩科什說，「我們真的不知道BA.2.86會否導致病例數字上升。序列不能告訴我們病毒會導致多少病例，亦不能告訴我們病毒傳播速度有多快。只有時間和更多的數據才能說明問題。

BA.2.86似乎並非美國境內夏季新冠病例激增的幕後黑手。過去1個月內，美國病例及住院人數有所增加，很可能是由新的EG.5亞變種及其他流行的Omicron變種共同造成。

NBC報道稱，日均感染新冠住院人數在過去兩週內共增加25.3%，每週住院人數在8月中旬達到4月以來的最高值，但據CDC的數據，新冠造成的死亡個案仍逐週遞減。

專家指，即使最近病例數字和住院人數有所增加，但與過去幾年的激增相比，絕對值相對較低。

在2021年12月11日拍攝的這張設計圖片中，可以看到標示「疫苗、冠狀病毒COVID-19」的小瓶和一個注射器，背景顯示着OMICRON SARS-COV-2字樣。（Reuters）

對加強劑有何影響？

輝瑞（Pfizer）和 莫德納（Moderna）目前正在美國開發一種針對XBB.1.5亞變種的新冠疫苗加強劑。專家預料，更新後的加強劑會在數週內獲美國食品和藥物管理局（FDA），9月中下旬上市。

佩科什預測，該加強劑對BA.2.86的反應性很低，未必能良好對應這款新變種。他說，「如果這變種真的成為感染病例的重要成因，那麼根據其序列，可能會引來（藥廠研發）一種全新的增強劑。但我們現在還不知道。」

他指出，美國更新後的加強劑可完全對應目前流行的其他病毒株（如EG.5），因此人們仍需及時接種疫苗。

CDC稱，新疫苗仍可有效減少嚴重疾病及住院治療。CDC目前未就該批加強劑發布任何明確指引，預計將呼籲高風險群體接種，包括65歲以上長者、有潛在健康問題人士及免疫力低下人士。

香港現時有供應的科興新冠疫苗及復必泰疫苗均針對原病毒株，復必泰二價疫苗則可同時對應Omicron BA.4-5變異株。目前不清楚香港會否引入更新疫苗。在接種之外，人們仍可以配戴口罩、保持社交距離及手部衛生、避免接觸病人，保護自己免受感染。