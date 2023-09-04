福島核污水｜無懼中國內地客大減！東京酒店大加價　不愁無人住

東京酒店住宿價格上漲的速度比紐約或倫敦更快，現在高級酒店平均每晚價格已比新冠疫情前上漲約30%，部分每晚價格更首度突破10萬日圓（約5500港元）。



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《日經亞洲》報道，在鄰近東京皇居的東京皇宮酒店， 1月至7月的平均每晚價格攀抵87,999日圓（約4700港元），較疫情前上漲40%。

在3、4月櫻花季時，平均每晚價格首度突破10萬日圓。

東京帝國酒店在6月時將一般客房的價格調漲約30%，在4至6月一季的平均每晚住宿價格接近6萬日圓（約3200港元），遠高於2019年3月底止年度的每晚36,045日圓（約1980港元）。

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除了日本政府推出支持觀光業的政策、國內需求提高，外國觀光客也大量重返日本旅遊。由於日圓貶值的緣故，這些觀光客受到日本酒店漲價的影響有限。

帝國酒店集團社長定保英彌總裁表示：「考量到日圓走弱，酒店房價仍有進一步上漲的空間。」

美國酒店業研究業者STR的數據顯示，1月至6月，東京高級酒店的每日平均住宿價格為46,133日圓（約2500港元），較2019年同期上漲33%

這超過了紐約和倫敦以當地貨幣計算的酒店房價漲幅，紐約高級酒店同期間漲了16%至355美元，倫敦則漲了30%至289英鎊。

由於日本排放福島核電廠污水，已引發赴日中國遊客減少的疑慮。中國大陸旅客尚未恢復大量赴日，目前為止，東京酒店價格大漲主要是歐美遊客帶動。

東京皇宮酒店在聲明中表示：「我們的客人主要來自美國和歐洲，我們沒有見到污水排放造成任何明顯影響。」

日本國內豪華連鎖酒店以往向來被視為比外國同業便宜，如今情勢不同了。根據日經基於日圓的比較，10月1日在東京麗思卡爾頓酒店住一晚，一人要價155,000日圓（約8500港元），與紐約中央公園麗思卡爾頓飯店一人一晚145,910日圓（約8000港元）差不多。

另外，在東京旗艦的希爾頓酒店每晚價格為73,000日圓（約4000港元），也高於紐約希爾頓曼哈頓中城酒店折算的每晚52,076日圓（約2860港元）。該公司在聲明中說：「我們在東京酒店的房價是依據在地需求而變動，與海外希爾頓酒店的價格無關。」

日本酒店業也致力於吸引富有客人。根據日本觀光廳的資料，在到訪期間支出100萬日圓以上的遊客在2019年佔了所有入境觀光客的1%，但在整體支出卻佔了11.5%。

日本政府希望觀光客的支出能提高至15萬億日圓，高於2019年的4.81萬億日圓，因此勢必要吸引富裕觀光客，以便在避免旅遊過度擁擠的情況下達到此一目標。中國國產鰻魚品牌九里京的總經理、「鰻魚之鄉」福建省福清人鄭晨星表示，核污染水事件後，他與人合資的日料店生意與之前相比已經直接腰斬。然而可能是出於以後海產品還能不能吃的擔憂，或是受主播不停「科普」鏝魚不是日本產的影響，九里京的直播間在排海事件發生後的一周，生意額額較上周翻了七倍。

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