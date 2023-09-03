福島直擊｜香港01受邀進入核電站採訪　過程嚴格被「三限」？

日本政府8月24日正式展開福島第一核電站核廢水工程，至今已一周多，引發中港等地政府及民眾抗議。香港01記者昨日（2日）在東京電力公司（東電，TEPCO）邀請下進入福島第一核電站內採訪，接近大半天的整個行程皆受嚴格規限。



01記者藺思含 日本福島直擊



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8月31日，即訪問團的3天前，我們才正式接到了東電的接納批覆可進入福島第一核電站，準備前往福島。事前說明會中，東電交代參觀期間，記者不得自由拍攝及錄音，不得直播；手機、電腦一律不准帶入核電站內，隨身只能帶筆、記事本以及核輻射檢測儀。攝影僅限事前報名的兩位媒體代表，當天拍到的素材亦須經過東電最終確認才可「放行」。在進入核電站的前一天，記者才收到當日採訪的行程安排。

記者於早上10時許來到福島縣富崗巿JR車站集合點，登上東電的專車前往第一核電站。在約20分鐘的車程途中，專車緩緩駛進限制區域，工作人員再度強調這些注意事項，並提醒代表攝記，在參觀期間會有工作人員提示有哪些場所、物件不能拍，建議攝記縮短影片長度，以免遭全片刪除。

直至專車駛近核電站範圍，工作人員指示一眾記者不得再拍攝。到埗後，團員需在穿上東電提供的背心、頭罩、護目鏡、口罩等防護裝備。這次允許媒體團參觀的範圍包括輸送核廢水、海水的管道、遠程控制中心。這個行程的「戲肉」——淨化核污染水的ALPS處理系統由於屬中風險區域，記者無法進入該座建築物。有隨團記者欲站到ALPS裝置建築物外做現場報道，但遭到阻止。

而且，目前仍未報廢的幾座反應堆外仍能檢測到環境輻射（約0.05mSv/h），記者同樣未能接近該區。在行程期間，雖能記者能靠近海邊，但無法看到核處理水排海的設備及排海位置。——排海位置在海底，我們當時已經靠近能去到的排海裝置的最末端了。

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「上鎖了」的ALPS過濾系統

對於ALPS的操作及至今的（處理水）檢測結果，東電職員只能憑口講解。東京電力公司的發言人高原憲一站在ALPS的建築物外反覆強調，東電按照政府指定的29種元素進行檢測，每次都需要3個月，IAEA駐核電站人員亦每次另外進行獨立檢測。排放開始至今，東電在對排放前的核廢水進行的最後採樣，結果顯示氚始終維持在200bq/l，遠低於日本政府規定的水平。

參觀期間，記者們都追問：為什麼有如此多地點不被允許拍攝？拍攝到「違禁素材」也可能被要求刪除？工作人員指向遍布場內的金屬圍欄和CCTV說，根據核電站的安全指引，不得暴露這些裝置，一方面是出於防範放射性危害（至於為什麼CCTV可以用於防輻射，身為公關人員的高原就指自己也不了解詳細情況），另一方面則是出於「反恐考量」。

香港01記者訪問福島第一核電站，在戶外範圍可見大量核污水儲存罐。（香港01）

小心翼翼的公關

就在此次採訪團的三日前，福島郡山市才終於舉辦第一次居民與政府及東電代表的見面會。NHK報導稱，參會民眾表示當地人從今年6月就開始要求與東電方面開會，卻未有成事。直到排放開始後，這次會面才姍姍來遲。

東電曾對福島人承諾，會獲得當地民眾的許可才排放核廢水。不過，排海在8月下旬一宣布後已迅速展開，經稀釋的廢水。高原問答記者追問時，一方面說「排海並非東電一方能夠決定的事項」，又強調「相信政府已取得（日本民眾）一定程度理解」的說法。

「我不認為我們打破了承諾，但我們未能履行諾言。」高原憲一給出有些矛盾的回答，小心翼翼，不予可否，有點像教科書式的公關應對，也是這次全程6個小時採訪的一個縮影。

「沒人能理解這（鏡頭中的設備）是什麼東西。」採訪結束後，幾位記者感慨在東電規限重重之下，拍得的素材或許未足以釋除外界及一般民眾的疑慮，畢竟這是個長達三四十年的龐大排污工程，這些記者看得到或看不到的除污設備、安全閥、按鈕是否妥善運作都影響着人們的健康。

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