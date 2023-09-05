網傳俄「末日將軍」蘇羅維金近照　瓦格納兵變失敗以來蹤沓

曾任俄羅斯對烏特別軍事行動總指揮的「末日將軍」蘇羅維金（Sergei Surovikin），自俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）6月兵變失敗後，一直未再露面。4日有人在社交媒體上發布照片稱，蘇羅維金仍然活著，且身體健康，當日與家人步出莫斯科的家門時被影下照片。



路透社表示，該張照片由俄國媒體界名人索布恰克（Ksenia Sobchak）在Telegram上發布。路透社無法核實該張照片的真實性，相中顯示一名戴著墨鏡及帽子的男子，與一名酷似蘇羅維金妻子安娜（Anna）的女子並肩而行。

俄羅斯著名獨立記者維內迪克托夫（Alexei Venediktov）也在其Telegram稱，蘇羅維金正在家中和家人在一起，目前正在休假，且仍為國防部服務。

2022年12月31日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向時任對烏特別軍事行動總指揮蘇羅維金（Sergei Surovikin）授勳。（路透社）

多家媒體曾報道，自瓦格納6月叛變失敗後，蘇羅維金被指與瓦格納領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），因此被懷疑涉事受查。 俄新社上月表示，他已被解除空軍總司令職務職務。

上月墜機死亡的瓦格納領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津），生前雖對俄羅斯國防機構作出嚴厲批評，但高度評價蘇羅維金，稱他是個不怕承擔責任的人。