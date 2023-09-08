日本旅遊注意｜食店「劏遊客」個案急增　一家去居酒屋埋單10萬円

今年觀光產業回溫，許多人會利用假期安排出國旅遊，而因為近期日圓不斷貶值，讓本就是觀光大國的日本吸引更多旅客湧入。然而，日本最近傳出多起黑心餐廳藉機向觀光客收取暴利、哄抬價位的消費糾紛，讓許多外國旅客抱怨，「真是上了好貴的一課」。



日媒《夕刊富士》報導，日本觀光局估算2023年訪日外國觀光客的人次及消費金額，已逐漸恢復至疫情前的盛況，不過近日卻有多個外國遊客表示，自己在餐廳內的消費金額和實際內容落差極大。

喝兩杯紅茶也要8000日圓 街頭美女主動搭訕要小心（點圖了解更多）：

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有台灣旅客抱怨東京某餐廳，「炙燒過的冷凍鮭魚、3片鮪魚再加上少量鮭魚卵，這樣居然要價台幣1400（約350港元）」，而該店家也並非第一次被爆料，在先前便有其他外國人指責，「被店外宣傳的2500日圓壽司套餐吸引，最後卻被強迫推銷了近3倍的海鮮丼飯，味道還很普通」。

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類似的案例還有很多，東京某居酒屋也被投訴，「2個人各喝了1杯啤酒和紅酒，居然要收380美元（約2980港元），這是暴利」、「一家四口就花了9.5萬日圓（約5060港元）」。

還有網友表示，自己是被路上攬客的員工欺騙，「在六本木遇到兩位日本女生搭話，說要帶我們去認識的店家。結果一小時之後她們便藉口要上廁所偷偷離開了，老闆向我們收取4.5萬日圓 (約2400港元) 的費用，我們共4人也才喝了8杯飲料！好貴的教訓」、「跟著Cosplay的女性進女僕咖啡廳，沒有任何附加服務，光是2杯紅茶就要收8000日圓 (約430港元)」。

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某位替店家從事攬客工作的員工便透露，之前由於語言問題，許多店家不願意接待外國遊客，但現今科技發達，只要靠手機翻譯便能互相溝通。因此專門敲詐外國遊客的餐廳增加，原本只針對日本人的店家也都紛紛將目標擴大到外國人身上。

該員工坦言，「現在日圓大貶，所以向外國遊客稍微哄抬價格的話他們也不會發現，就算發現了，也會因為不想浪費時間處理而作罷」。

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