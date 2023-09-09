英女王伊利沙伯二世離世一周年　王室舉行悼念活動

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世一周年，英國大批民眾9月8日在白金漢宮（Buckingham Palace）及溫莎堡（Windsor Castle）外獻花，而王室同日舉行悼行活動，紀念女王一生的貢獻。



英國廣播公司（BBC）報道，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）到蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）附近一間教堂出席禱告活動，並在網上分享女王的照片，他憶述母親畢生奉獻國家，同時感激外界這一年來對自己的支持，承諾會盡力回報。

王儲威廉（Prince William）則與王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）在威爾斯一間教堂出席悼念活動，凱特戴上伊利沙伯二世遺下的耳環，並向女王的畫像獻花。

哈里王子（Prince Harry）就由美國返回倫敦，他到伊利沙伯二世下葬的溫莎聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）拜祭祖母，指一年過去，祖母會在天上俯視大家，對他們聚首一堂感到欣慰，而且會繼續照耀社會。