英王查理斯在蘇格蘭慶祝加冕　遇反君主制群眾示威

英王查理斯三世（King Charles III）週三（7月5日）在蘇格蘭出席慶祝加冕的感恩儀式，並被授予蘇格蘭榮譽勳章。他與和王后卡米拉（Camilla）乘車，由愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）前往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），王儲威廉王子（Prince William）和王妃凱特（Kate Middleton）出席。



雖然儀式不及5月在倫敦般盛大，但仍非常熱鬧。群眾聚集在愛丁堡著名的皇家大道（Royal Mile）祝賀，約100個組織、團體及數百名軍人組成遊行隊伍，象徵查理斯三世正式作為蘇格蘭君主。

在主教見證下，查理斯接收英格蘭王冠及權仗，以及由已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）命名的一把新鑄劍。儀式結束後鳴放21響禮炮，遊行隊伍返回荷里路德宮，英國皇家空軍的「紅箭」特技飛行隊在愛丁堡上空表演。

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不過，在場也有大約100名反君主主義者發出噓聲，並大聲高呼「他不是我的國王」。警方表示，逮捕了兩名年齡分別20歲和21歲的女子，據稱她們試圖翻越皇家大道上的路障。

英國國王在蘇格蘭舉行加冕禮源自17世紀的傳統，象徵其也同時是蘇格蘭的國王。