墨西哥灣「火眼」如末日？阿塞拜疆「海爆」更誇張　大火球射上天

大海能着火嗎？這問題聽着有點離譜，但前一陣在墨西哥灣的海面上就燃起了一片真正的「火海」，一個巨型火圈持續燃燒了幾個小時。水中有火的畫面極為魔幻，橙色火焰在海面上猙獰跳躍，有點像是岩漿湧了出來。從天空看下去，就像是大海睜開了一隻眼睛，所以也有網友稱其為「火眼」。



這場面，可以按圖放大感受一下▼▼▼

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所以這是異世界傳送門，還是召喚惡魔的法陣？又或者是哪路神仙擱這水煮魚呢？這次的海上奇觀，是人類的鍋。「火眼」出現的位置在墨西哥尤卡坦半島西側海域，目前起火的原因有說法是由於雷暴天氣，再加上水下天然氣管道洩漏引起的。都說水火不容，但其實這種因為氣體污染導致水上著火的現象之前就有過。例如2011年，美國網友Sherry Vargso在廚房展示如何用火柴點燃被污染的自來水；2016年，有人用打火機嘗試點燃澳大利亞一處被污染的水域，結果火苗大得離譜，火焰在水上蹦躂了半天。

當然，以上這些的火焰遠遠不及墨西哥灣「火眼」這麼誇張，感覺整片水域沸騰得就像一盆巨大的火鍋。而在它附近幾百米處就是一個海上作業平台，好像隨時會被火焰吸進去吞噬掉，好在滅火行動展開得很快，在大約5小時後大火熄滅，同時據報導沒有人員傷亡，算是不幸中的萬幸。

但誰能想到，這次救援行動卻又引發了一場網絡大吐槽。其實網友吐槽點也並不復雜，就是在水面用水救火的畫面，在一些網友看來，水上著火就夠離譜了，然後還要用水去滅？於是一些老哥直接吐槽說這個畫面就像是在海邊用拖把把水擦乾；還有人好奇這片大海都著火了，你放這點水進場能有用麼，這水流就好比用呲水槍澆滅太陽，讓比利時那個一直撒尿的小伙兒去澆滅火焰山；不少人還腦補到了一些其他場景，像是「大海渴了」；還有人想起了試圖勒暈機器人的美國隊長，疏通蘇彝士運河的小挖掘機；一些看熱鬧不嫌事兒大的圍觀群眾還在出主意，表示別用水滅火了，不如用沙子或者直接扣上一個蓋子；到這兒吐槽還沒完。還有眼尖的網友發現，救援隊伍中，似乎有船在划水？對此有人解釋，它也盡力了，只不過位置有點問題。

不過在玩梗之餘，也有人在認真對這次救援進行分析。首先我個人不覺得目前網絡流傳的視頻可以用於概括整個救火行動，畢竟視頻才幾分鐘，滅火過程起碼數個小時。另外根據路透社報導，這次救火過程中除了水還使用了氮氣，而在連線雜誌的採訪中，伍茲霍爾海洋研究所的科學家Christopher Reddy也認為這樣可以通過阻斷氧氣達到阻擋火勢的作用。也有人分析了船的位置，並認為這種情況下，火圈附近的水溫顯然是異於正常環境的，貼太近搞不好救援人員本身也有危險。同時救援船並不是用水來澆滅大火，而是需要利用水霧控制火勢。在火勢不擴散的情況下讓已經洩漏的氣體燃燒殆盡，大火自然就滅掉了。

當然，不少人認為目前缺乏完整的救援過程以及細節，墨西哥國家石油公司也沒有對此公開更多信息，所以很難有一個更準確的結論。總的來說，這個小船應該確實已經盡力了。但無論結果如何，這都是一次比較糟糕的事故。不過地球的神奇之處就在於，當你以為一件事很糟的時候，其實還有更糟糕的。例如，最近在海上爆發的巨型火焰並不止這一處。在前幾天還有網友拍到阿塞拜疆附近裏海水域發生了一次大規模爆炸。整個天空都呈現出了橘紅色，一開始以為是日落，結果下一秒火光沖天（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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起初人們以為是哪座海上油氣平台又炸了，但官方很快進行了否定。儘管爆炸猛烈，距離爆炸地點10公里左右就有氣田，但目前沒有任何油、氣平台受損。同時官方表示，這次的火球噴發是由泥火山引起的。而且目前也確定了爆炸的源頭，Dashly島泥火山。泥火山是泥漿或泥土、水和氣體噴出地面堆積後形成的地貌，它並不噴岩漿，溫度也相對低一些。目前推測這座島上的泥火山在噴發時產生了一定火花，並點燃了內部的可燃氣體，然後就直接噴出了大火球。值得一提的是，阿塞拜疆擁有400座泥火山，噴發大火球的操作之前也有過。據介紹，2001年一座泥火山噴出過15米高的火焰。

I still haven't got over the fact that the Gulf of Mexico was on fire.



Now this in the Caspian Sea literally one day later...pic.twitter.com/ARPBY9JHMq — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 4, 2021

總的來說，短短的時間內海面上連續冒出來兩次「大火球」，好在人沒事兒，不過兩次事件給不同的人帶來了完全不一樣的感受。環保主義者自然對墨西哥灣的洩漏事件極度不滿，而世界末日愛好者看完裏海的大火球總感覺後面還有大的要來了。但說實話，最震驚的應該還是海綿寶寶的粉絲。當年「海中烤火」被調侃為名場面，現在就想問問這有沒有可能是正常操作？

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