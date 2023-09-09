日本情趣酒店衣櫃藏女屍 職員查房驚揭命案 同住男失蹤
撰文：ETtoday
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日本神奈川縣酒店發生一宗殺人事件，一間位於新橫濱車站附近的旅館7日通報，客房內的衣櫃內被塞入一具女屍。
而屍體經過法醫相驗後，確認死因為脊髓損傷，且顏面有明顯外傷，因此警方將此案定調為殺人事件，並成立搜查本部進行調查。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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根據日媒報道，這間位於神奈川縣橫濱市的旅館向警方通報稱，工作人員7日下午6時20分左右因為房客超過退房時間遲遲未出現，因此持備用房卡進入房內查看，沒想到在客房內的衣櫃內發現一具女性屍體，因此在20分鐘內報警。
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經過警方調查，死者生前和另一名男子一同入住，但是目前該名男子下落不明。而遺體交由法醫相驗後，確認死因為脊髓損傷，且顏面有多處外傷。此外，死者為成人女性，但是由於房內並未留下任何能夠確認身分的物品，因此目前詳細身分仍待釐清。
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警方認為前一天一同入住的涉案男子嫌疑重大，目前正在全力追查他的下落。由於死因確認為他殺，因此全案也定調為殺人案件，神奈川縣警察已成立40人搜查本部，將持續調查此案。
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