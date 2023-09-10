山羊產下貌似「半人半豬」無毛怪忽然尖叫　最終母子俱亡｜慎入

怪力亂神之說時有所聞，但詭異的事情如果真發生在眼前，無論真假確實會讓人感到恐懼；菲律賓南部的某個小村莊，曾發生一起嚇壞不少人的「惡魔詛咒事件」，農場主人在替難產母羊剖腹後，意外抱出一隻「半人半豬」的詭異生物，不僅全身上下一絲毛皮都沒有，甚至體型都是普通幼崽的七倍大，而就在剖腹過後不久，母羊、小羊都先後失去生命跡象，引起村民擔憂。



綜合《鏡報》（The Mirror）等外媒報道，事發地點位於菲國南端蘇丹庫達拉省（Sultan Kudarat）的某農場；由於飼養的母羊出現難產症狀，讓主人最終選擇透過剖腹的方式接生，不料在取出最後兩頭幼羊的時候，卻意外抱出了一隻「半人半豬」的無毛怪物。

這隻剛誕生的，真是是小山羊來嗎？（慎入，圖片或令人不安）

從畫面中可以看到，雖然是從母羊的子宮裏取出，該生物卻呈現出「一半人形、一半豬形」的詭異外貌，潔白無毛的外型更是與一旁的羊崽顯得有些格格不入，甚至連體型都是普通幼羊的七倍隻大，讓所有人相當吃驚；而在取出該幼崽的同時，這隻「半人豬」更是隨即發出刺耳的恐怖尖叫，嚇得在場眾人連連後退，最終母羊、怪胎以及較早誕下的小羊都迅速死亡。

儘管山羊一家人「猝死」的原因並不清楚，村民仍堅信這就是由惡魔所降下的詛咒，將會為整個村落招致厄運，知情網友則指出，這是發生在2018年的離奇事件，當時就曾引起村民恐慌，只是不知為何近日再度被提及。而當時的某名動物學教授表示，就科學角度來看，如果不是基因突變，就是母羊在懷胎過程中被蚊蟲叮咬，導致感染上一種名為裂谷熱的疾病，才導致胎兒異常。

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