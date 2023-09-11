摩洛哥地震增至2122死　中國醫療隊冒餘震風險接生「地震寶寶」

北非國家摩洛哥（Morocco）9月8日發生大地震，死亡人數已增至2,122人，另有 2,421人受傷。目前，包括中國在內，多國正協助救災。在距離震央馬拉喀什（Marrakech）北部60多公里的本格里，為中國援摩醫療隊的駐地，震感明顯。當時有孕婦急需分娩，中國醫生團隊冒著隨時發生餘震的風險，迅速返回手術室，成功接生「地震寶寶」。



中國援摩洛哥醫療隊醫生劉燕說：「地震後沒多久就接到了醫院的電話，說有位產婦產前大出血必須馬上進行手術。當時我腦子裡什麼都沒想，換了衣服直奔醫院的手術室。在手術過程中非常順利，母女平安。手術結束後，摩方的醫護人員告訴我們，在我們的手術過程中有多次的餘震。」女嬰目前狀態良好，她的外婆向中國醫療隊表示感謝。

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另據內地傳媒報道，地震發生後，中國醫療隊接連為多位情況危急的病患進行手術。醫生馬南表示，現在整個摩洛哥的醫療資源都很緊張，醫護人員面臨著比以往更繁重、更加高風險的工作。馬南指出，醫療設備已經出現了明顯的短缺，醫療隊正在通過自己的努力克服困難，盡可能完成好醫者應有的責任。

9月9日晚間，中國紅十字會表示，該會決定向摩洛哥紅新月會提供20萬美元緊急人道主義現匯援助，支持其開展救援救災工作。