摩洛哥6.8級強震搖不散「旅遊魂」　部份人堅持繼續行程

北非國家摩洛哥（Morocco）9月8日深夜11時11分（香港時間9日早上6時11分）發生6.8級地震。搜救隊伍9月11日繼續與時間賽跑，努力搜索受困在倒塌建築物底下的民眾。往日人來人往的馬拉喀什麥地那老城（Medina of Marrakesh），幾乎已變成一座死城。但一些遊客10日告訴法媒，他們還是要繼續留在這座名列世界文化遺產名錄的古城。



旅遊業是這個北非國家的經濟命脈，而馬拉喀什是摩洛哥的旅遊重鎮。

8日深夜發生的毀滅性地震，至今已奪走超過2000條人命，人們擔心新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間旅遊業蒙受重大打擊的情況將再次發生。

然而一些遊客並不急於離開。來自德國的35歲遊客菲舍爾，在導遊的帶領下參觀這座歷史古城。他說：「我們不會讓地震打亂我們的計劃。目前當局並沒有接到任何重大風險警告，所以我們決定繼續我們的行程。」

不過，這個旅行團只有4名遊客參加，其他遊客已在地震發生後撤離。

圖為2023年9月10日，摩洛哥在8日深夜發生強烈地震後，不少正在當地旅行的遊行都縮短行程，接受疏散的安排。（Reuters）

另一名26歲遊客胡貝爾說：「我們還在猶豫是否應該離開這裏，但一切看起來相當安全。而且留下來，我們可以為摩洛哥人民提供小小的支持。」

這一小群遊客只能站在巴伊亞宮（Bahia Palace）鑲嵌精美的木門外，因為建於1860年代的這座歷史建築現已關閉。

巴伊亞宮在地震中受到一些破壞，綠釉陶瓦碎落一地。附近建築物的玫瑰色牆壁也出現鋸齒狀的裂縫，一些房屋變成一堆瓦礫。

2023年9月10日，摩洛哥馬拉喀什發生強烈地震後，來自美國阿拉斯加的67歲旅客Kirsten Dixon和她73歲的丈夫Carl Dixon乘坐愛琴海航空（Aegean Airlines）的特別航班撤離。（Reuters）

但導遊烏拉德向遊客保證，他們可以繼續在這座近1000年歷史的城市遊覽，「大部份行程不受影響」。

在不遠處，正向警察詢問馬拉喀什的景點是否仍對遊客開放的3名意大利人，在樹蔭下喝着茶的一對夫婦，還有一名穿人字拖、戴草帽，在商店裏看中一個皮包的女子，也決定繼續留在馬拉喀什。

截至10日，摩洛哥國家電視台報道，地震死亡人數已升至2122人，另有2421人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

