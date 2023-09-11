摩洛哥地震增至2497死：災區傳出屍臭　黃金72小時倒數中

摩洛哥9月8日深夜發生6.8級地震，死傷慘重。救援人員正在把握「黃金72小時」進行拯救。英媒11日稱，在受災嚴重的小鎮塔拉特尼科布（Talat Nyakoub，暫譯），瓦礫堆漸傳屍臭味，找到生還者的機會愈來愈渺茫。



截至10日，即地震發生後第二天，死亡人數從2122人，急增375人，至2497人。專家稱警告，隨着救援員去到更偏遠的地方以及救援工作持續，罹難人數勢進一步增加。

《紐約時報》10日引述紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）主任霍爾特（Caroline Holt）稱，地震發生後的前3天有時被稱為救援人員的「黃金期」，這是救援人員拯救倖存者的關鍵時刻。

抵着酷熱尋找生還者的，還有繼續徒手挖掘或使用鏟子的村民。應對小組也在努力引進機械協助。報道指，很多身處偏遠地區的災民未得到援助，只能自救。

災區缺水缺糧缺電的情況比比皆是，不少人也無法遵循穆斯林習俗為亡者沐浴，須立即就地埋葬。英國天空新聞11日稱，在塔拉特尼科布鎮，大量遺體被放在停車場內。

2023年9月11日，摩洛哥發生地震第3天，在豪斯省（Al Haouz）名為Imgdal的小鎮中，人們在路邊露宿。（Reuters）

希望已愈見渺茫，但非完全幻滅。名為Air Said Mohamed的災民稱，他在救援員來到之前已救出逾十多人：

有時你會發現有人還活着，有時不是，他們已死了，但是還有希望，我在這裏救了3個人，在上面的另一個村莊救了10個人。 Air Said Mohamed

在肯定尚有眾多死難者遺體未被發現之際，霍爾特警告要竭力避免發生衛生問題，也要確保災民獲得乾淨的食水。摩洛哥王室稱，已部署民防部隊增加血庫、水、食物、帳篷和氈子的庫存。