摩洛哥地震｜無國界醫生：當地醫療能力受重挫　首要搜救傷者

摩洛哥於9月8日晚發生黎克特制6.8地震，為數十年來最嚴重的地震，至今已造成至少2,122人死亡、2,421人受傷。無國界醫生對事件深感悲痛。



圖、文：無國界醫生



組織目前在摩洛哥並無辦事處或項目，但其團隊於地震發生後正與當局建立聯繫，並已派遣隊伍到當地評估需求，目前正身處受災情影響的艾米茲米茲（Amizmiz）地區和塔哈拉特（Taharat）村，以了解當地是否需要我們協助。

地震發生後的首要工作是搜救被埋在瓦礫下的傷者，而這階段通常由當地團體合力處理；通訊與補給路線也要盡快修復，才能讓救援物資運進災區。

無國界醫生團隊評估摩洛哥塔哈拉特（Taharat）村的受災情況。（John Johnson/無國 界醫生提供）

在這種情況下，傷病者需要獲得護理，而外科手術或血液透析（俗稱洗腎）等醫療程序也要迅速開展，但當地醫療能力受天災嚴重影響，要提供此等護理甚具挑戰。此外，恢復醫療服務和分發生活必需品也十分重要。組織將視乎在災區的初步評估結果，再訂定應對方針。

無國界醫生團隊評估摩洛哥塔哈拉特（Taharat）村的受災情況。（John Johnson/無國 界醫生提供）

無國界醫生在摩洛哥

無國界醫生於1997 年開始在摩洛哥展開工作，為拉巴特（Rabat）、卡薩布蘭卡 （Casablanca）和丹吉爾（Tangier）地區被排拒社區提供醫療護理，重點是讓他們更易獲得孕產婦和性與生殖健康護理。2000 年代初，組織透過走訪移民留宿的旅館，開設流動診所提供門診診症與轉介，為抵達摩洛哥的移民提供支援。2010年，組織為在摩洛哥警察部隊大規模追捕和驅逐中受傷的移民提供醫療諼理。 2013 年，無國界醫生將項目移交給當地醫療和人權組織。

：無國界醫生團隊評估摩洛哥艾米茲米茲（Amizmiz）地區的受災情況。（John Johnson/無國界醫生提供）

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

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