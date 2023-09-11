金普會4大亮點：「兩大國際KOL」普京＋金正恩「鬥法」有看頭？

朝鮮領袖金正恩已確定未來數天訪問俄羅斯，並將會見總統普京（Vladimir Putin）。在俄烏戰爭以及朝鮮半島局勢緊張等背景下，國際社會都在注視兩人將談出什麼。

俄羅斯克里姆林宮及朝鮮朝中社9月11日差不多同時證實，金正恩將訪俄。朝中社更稱他與俄羅斯總統普京將有會談。克宮稱，兩國代表團將有會談；如有需要，普京與金正恩將有面對面會晤。

這將是金正恩第二次訪問俄羅斯，也是自新型冠狀病毒感染（COVID-19）爆發以來他首次出國訪問。

2023年9月11日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在俄羅斯海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）附近的大卡緬鎮（Bolshoy Kamen）的紅星造船廠參加新油輪命名儀式。 （Reuters）

金正恩和誰赴俄？

路透社11日發文稱，如金正恩與整個軍事代表團出行，這可能會表明會談的性質。 同樣令人感興趣的是，除了普京之外，金正恩還會見哪些人，比如7月份訪問朝鮮的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。

先不說金正恩會帶什麼人去，單是「金普會」已非拜登政府所樂見。華府已稱對俄朝推進軍備談判表示擔憂。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）警告金正恩不要向俄羅斯供應武器。

美國指責朝鮮向俄羅斯提供武器，但尚不清楚是否已付運。俄朝都否認此事，但承諾加深兩國防務合作。

如果俄朝軍方趁此機會會談，或是席上有軍工企業高層，這會讓華府神經緊張。

圖為韓國人在首爾站觀看電視新聞，畫面可見朝鮮領導人金正恩2019年4月25日在海參崴與俄羅斯總統普京會面。這是普京與金正恩首次峰會。（Getty）

俄朝合作機會？

美國指朝鮮擁有大量炮彈、火箭和輕武器彈藥，可幫助俄羅斯補充在俄烏戰爭中消耗的大量庫存。作為回報，俄羅斯可提供糧食、石油和軍事技術，配合金正恩希望發展核動力潛艇和軍事偵察衛星等能力。不過俄朝否認有這種合作。

此外朝鮮出品質素以及該國大規模生產更多彈藥的能力，外界尚不清楚。

俄羅斯也可能對來自朝鮮的勞動力感興趣，根據亞洲研究協會（Association of Asian Studies）的一份報告，在聯合國安理會2019年通過決議案禁止前，俄羅斯估計容留近2萬名朝鮮人。

路透社稱，朝鮮出現第一款使用固體火箭燃料的洲際彈道導彈、最新的「火星-18」型洲際彈道導彈，再引起外界有關俄羅斯與朝鮮導彈發展可能有聯繫的討論。

2019年4月25日，俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩在俄羅斯海參崴舉行會議期間合影留念。（Pool via REUTERS）

金正恩將怎麼談核

聯合國安理會過去數年對於如何處理朝鮮核問題一直有意見分歧。俄羅斯和中國稱，更多的制裁無濟於事，並希望國際社會放鬆此類措施。

無論「金普會」產生什麼其他結果，俄朝峰會本身就是在國際制裁和壓力中互相支持的標誌。

「網紅」的外交舞台

普京和金正恩都是熟知如何在公開場合抓住記者鏡頭與民眾眼球的領袖。

兩人2019年出席晚宴，互相敬酒並欣賞俄羅斯藝術家表演的傳統音樂和舞蹈。其中包括俄羅斯經典歌曲《黑眼睛》（Dark Eyes）和朝鮮歌曲《偉大的指揮官》。

兩人還交換禮物。金正恩送給普京一把朝鮮劍，而普京則送給金正恩一把軍刀，以及適合在裝甲列車上使用的茶具。

此外金正恩罕見的出國訪問，偶爾會向外界提供比朝鮮媒體發布訊息更坦率的內容。