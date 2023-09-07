埃爾多安晤普京：借黑海糧食協議　俄羅斯與土耳其大玩飢餓遊戲？

9月4日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在索契會晤，討論恢復黑海糧食出口協議一事。從結果來看，雙方的事後宣稱虛實交織。



普京表示，俄羅斯對糧食協議的談判持開放態度，卻也稱恢復糧食協議有一前提，即「西方停止限制俄羅斯農產品進入全球市場」。普京同時批評，西方指責俄羅斯引發糧食危機的說法不實，因為俄方退出協議後，「全球糧食價格並未上漲，實際上也不存在糧食短缺問題。」普京也強調，在卡塔爾的財政支援下，俄方願以較低價格向土耳其供應100萬噸俄羅斯穀物，加工後再運往最需要國家，但這一計劃並非黑海糧食協議的替代方案。此外，俄羅斯也將與6個非洲國家達成協議，向布基納法索、津巴布韋、馬里、索馬里、中非共和國、厄立特里亞（Eritrea）各免費供應最多5萬噸糧食。

埃爾多安則表示，土方準備承擔調解俄烏戰爭的義務，烏克蘭尤其需要軟化態度，才能與俄羅斯聯合採取措施。至於黑海糧食協議，埃爾多安稱「俄羅斯對協議的期望公平」，且關於協議的新一批建議有助協議恢復，也就是8月31日聯合國秘書長安古特雷斯（António Guterres）所說，「已向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發送一套具體建議」。

但從現實來看，普京雖稱俄羅斯所為不影響糧食供應，古特雷斯等人的急切溝通卻已透露些許端倪：倘若黑海糧食出口協議真的無足輕重，各界便無需與俄羅斯商量重返；而埃爾多安雖稱「新一批建議有助協議恢復」，拉夫羅夫卻已在9月3日表示，「莫斯科對此並不滿意」。

換句話說，土俄所言一片「歲月靜好」，其實遮掩了協議進展不佳的現實。但即便如此，對於埃爾多安與普京來說，此次會晤並非毫無意義的政治作秀，因為雙方都利用了這場「飢餓遊戲」，來推進自己的國家利益。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後離開。（Reuters）

土耳其：海峽主人、糧食加工出口利益

從土耳其國家利益的視角出發，埃爾多安的盤算有二：維持黑海「海峽主人」地位、爭取涉及糧食加工出口的利益。

首先是維持土耳其的「海峽主人」地位。早在俄烏戰爭爆發前，黑海就是俄羅斯與土耳其的安全緩衝區：以《蒙特勒公約》（Montreux Convention）為基礎，土耳其希望平衡俄羅斯的軍事優勢、保持對沿岸國家的影響力，維持海上貿易和運輸路線的暢通，並且確保土耳其有權參與海域內的碳氫化合物探勘；俄羅斯則想將黑海當成戰略基地，進一步向地中海投射力量，同時確保俄羅斯與歐洲市場的經濟聯繫，以及南歐對俄羅斯的油氣依賴。

而2014年克里米亞危機，便是俄土勢力在黑海的一次「針尖對麥芒」：藉著併吞克里米亞，俄羅斯強化了自己在黑海的存在，土耳其則通過與北約、乃至烏克蘭的防務合作，強化做為《蒙特勒公約》管理者的影響力。2022年俄烏戰爭爆發後，雙方基本上重複了類似情境：俄羅斯擴大了在黑海周遭的軍事存在，土耳其則展現「海峽主人」姿態，在2月27日宣布除返回黑海基地這一航程外，俄羅斯軍艦禁止進入黑海，導致俄方的瓦良格號導彈巡洋艦、特里布茨海軍上將號驅逐艦長達9個月無法通過，最後只好在2022年10月經蘇伊士運河離開地中海。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月4日於俄羅斯索契舉行的會議歡迎土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。 （Reuters）

從前述視角來看，2022年7月簽署的黑海糧食協議，可以視作俄土彼此測試底線後的階段性成果，並讓土耳其展現了「海峽主人」身段：相關船隻須經「已排雷走廊」穿越黑海，土耳其負責檢查所有商船；與協議相關的聯合協調中心（JCC）設在伊斯坦布爾，由土耳其海軍將領領導，主要任務是以衛星、互聯網和其他方式來登記和監控商船的離港。而眼下針對黑海糧食協議的重啟，普京再次會晤埃爾多安，不論會談結果如何、俄羅斯還要向西方索價多久，光是會晤的動作本身，便是對土耳其「海峽主人」地位的肯認，且足以向外界傳遞這一訊息。

接著是糧食加工出口利益。其實早在黑海糧食協議成立前，土耳其便曾與俄羅斯「合賣」烏克蘭糧食，對象就是「需糧孔急」的中東、非洲國家。且這一說法並不僅是烏克蘭的單方控訴，而是連俄羅斯都如此承認：2022年6月8日，俄控扎波羅熱（Zaporizhzhia）臨時軍民行政當局負責人巴利茨基（Yevgeny Balitsky）便表示，扎波羅熱地區正向中東地區供糧，糧食來源包括從赫爾松（Kherson）、扎波羅熱收購的穀物，「我們正在通過俄羅斯運送糧食，並與土耳其簽署了主要合同，第一批火車已經通過克里米亞出發前往中東，這是烏克蘭的傳統市場。」

簡單來說，即便沒有黑海運糧協議，烏克蘭糧食也不至於「零出口」，因為俄控區自有其銷售管道與市場，即便所謂「合賣」其實是「盜賣」，但只要購買國不在意，各方便能順暢交易，畢竟糧食的有無還是高於來源。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後一同會見記者。（Reuters）

從這一視角來看，此次被普京否認是「替代方案」的「折衷方案」，其實也是同樣道理：俄方以較低價格向土耳其供應100萬噸俄羅斯穀物，土方加工後再運往最需要國家，基本上就是黑海糧食協議誕生前的「俄土合賣」機制，只是形式更加公開。

而土耳其之所以有興趣參與，除了接壤中東、鄰近非洲等地緣因素外，發達的糧食加工業也是關鍵。以小麥為例，土耳其除了小麥自給完全無虞，還會大量進口小麥進行加工並出口，因此從2019年起，土耳其就是全球最大麵粉出口國，以及名列前茅的意式乾麵出口國。這次若能在黑海糧食協議凍結時，接下100萬噸俄羅斯穀物的加工訂單，利潤想必也是相當可觀。正因如此，埃爾多安在會晤之後稱，「普京先生在今天的談判中表示，莫斯科願意向貧困國家發運100萬噸糧食。我們也願意做出自己的貢獻。我們說可以把這些糧食磨成麵粉，然後把麵粉運往貧困非洲國家。我們希望能在這個問題上開展聯合工作。」

整體來說，不論黑海糧食協議是否恢復，土耳其都穩賺不賠，只是程度多寡有別：協議恢復，土耳其便能持續展演「海峽主人」姿態；協議凍結，土耳其也能與俄羅斯共享糧食出口紅利。

普京晤埃爾多安談俄烏戰爭與黑海糧食出口協議：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月4日在俄羅斯索契會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（Reuters）

俄羅斯：談判籌碼、糧食出口收入

而從俄羅斯國家利益的視角出發，普京同樣有兩大盤算：增加對西方的談判籌碼、大賺糧食出口收入。

首先是增加談判籌碼。俄羅斯的目的明顯是要借黑海糧食協議，迫使西方解禁部分對俄制裁。早在2022年7月協議落地時，聯合國便曾承認，這份協議不只包括「俄羅斯承諾為烏克蘭控制的黑海港口出口食品、葵花籽油和化肥提供便利」，也包括「促進俄羅斯食品和化肥（包括生產化肥所需的原材料）不受阻礙地向世界市場出口」。而在該年10月，俄羅斯便曾以「協議第二部分沒有執行」為由，威脅要退出協議；10月29日時，俄羅斯又以「塞瓦斯托波爾港遭大規模無人機襲擊」之說，暫停參與協議，後經土耳其和聯合國調解，才在11月2日恢復參與。

2023年7月17日，俄羅斯正式停止參與協議，稱只有取得「具體成果」以更好地保護俄羅斯農產品出口，莫斯科才會重新加入協議。8月5日，俄羅斯消息人士透露，各方在聯合國認證的協議「第二部分」上有所分歧，必須通過俄羅斯外交部進一步談判，「如果這些分歧得到解決，該倡議才可能重新啟動。」但美方對此有所疑義，稱俄羅斯的農產品出口其實未受制裁阻礙，言下之意，是俄羅斯根本就在坐地起價，想用全球的「飢餓遊戲」，爭取更多解禁。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後一同會見記者。（Reuters）

平心而論，美國所言並非毫無道理。因為此前數月協議運行時，西方與俄羅斯都同意以摩根大通的支付體系，代替戰後中斷的SWIFT國際支付，來處理部分俄羅斯糧食出口的付款；但眼下俄方強烈要求的是，讓俄羅斯農業銀行重新連接到 SWIFT 國際支付體系，形同挑戰了2022年2月以來，俄羅斯有80%的銀行被踢出SWIFT的既有制裁架構，西方自然不會輕易讓步。

但俄羅斯與土耳其有一考量類似，那便是即便黑海運糧協議不重啟，莫斯科也能靠其他糧食出口管道賺取收入，因為需要糧食的中東、非洲國家們，並不如「有潔癖」的西方般挑剔糧食來源，而是更在乎本國的缺糧危機。例如7月27日的俄羅斯―非洲峰會上，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）便和其他非洲領導人共同呼籲俄羅斯續簽黑海運糧協議、解決貧困國家的糧食供應問題，並稱全球糧價上漲「對非洲國家造成嚴重影響」。

而這一現實，普京同樣心知肚明，即便其宣稱「全球糧食價格並未上漲，也不存在糧食短缺問題」，俄羅斯的實際動作卻顯然不是如此。根據俄羅斯官方數據，與2022年同期相比，俄羅斯在退出黑海糧食協議的2023年7月，其糧食出口量高達568萬噸，增加了60%，其中小麥就有454萬噸，增加了50%。其中，前四名都是中東國家：沙特57.8萬噸、土耳其51.8萬噸、埃及46.7萬噸、以色列34.5萬噸；除此之外還新增了拉美買家，例如未在2022年對俄採購小麥的巴西、秘魯，也分別進口了6.2萬噸、4.9萬噸。光在2023年7月，俄羅斯就比一年前新增7個小麥出口國。

2023年9月4日，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）抵達俄羅斯索契（Sochi），與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。（Reuters）

說得更直接，在退出黑海糧食協議要價西方的同時，俄羅斯也想趁此擴大在全球穀物市場的份額，普京更是直接表示，「莫斯科今年已向非洲出口近1,000萬噸糧食，其中包括900萬噸小麥，俄羅斯有實力成為非洲大陸的糧倉。」如今與土耳其協議的100萬噸俄羅斯穀物加工，普京雖稱是低價供應，卻也不能忽略耐人尋味的「卡塔爾財政支持」；向非洲六國各自供應5萬噸免費糧食，其實也只佔了俄羅斯每月糧食出口的極小比例。簡單來說，俄羅斯就與土耳其一樣，不做賠本買賣，也絕非慈善家。

截至2023年7月中旬，黑海糧食協議已確保1,100多航次成功離開烏克蘭港口，並讓近3,300萬噸穀物和其他食品運往40多個不同國家。如今「飢餓遊戲」重演的情境下，普京雖與埃爾多安會晤，其身後的俄羅斯、土耳其卻都不是最急於恢復協議的國家。由此來看，這場「飢餓遊戲」恐怕還要再延續一些時日，直到相關方達成共識。