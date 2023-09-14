iPhone 15改用USB-C插口　滿足歐盟要求

美國蘋果公司（Apple Inc.）發布最新款iPhone系列手機，新系列手機滿足了歐盟的要求，採用USB-C充電接口。



iPhone 15是蘋果首款配備USB-C接口的智能手機，取代了自2012年以來使用的Lightning接口。這意味着可以與iPad、Mac，以及安卓（Android）手機共享同一條充電線。

蘋果公司iPhone營銷副總裁德蘭斯（Kaiann Drance）星期二（9月12日）在發布會上說：「USB-C已成為普遍接受的標準。因此，我們將在iPhone 15採用USB-C。」

iPhone 15最新宣傳影片截圖（Apple）

歐盟稱所有手機與USB-C兼容 可減少浪費節省開支

蘋果一直堅持，它的Lightning接口比USB-C接口安全。但歐盟要求所有手機和其他小型設備，從明年底開始都必須與USB-C充電線兼容，稱此舉將減少浪費並為消費者節省開支。

歐盟委員布雷東（Thierry Breton）在回應iPhone改用新充電接口時說，通用充電接口是「常識」。他說，歐洲市場「是開放的，但要符合我們的條件」。

圖為2023年9月12日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）在美國加州蘋果公司總部舉行新機發布會，手持新款iPhone 15 Pro 。（Reuters）

另一方面，法國輻射監管機構以電磁波過強為由，要求蘋果公司停售iPhone 12，並調整現有手機釋放的電磁波。

法國國家頻譜管理署（ANFR）指測試發現，iPhone 12釋放較多為人體所吸收的電磁波，且超過允許範圍。它要求即日起將iPhone 12從法國市場下架。

蘋果公司回應時說，iPhone 12型號獲得多個國際機構的認證，符合全球輻射標準。

本文獲《聯合早報》授權轉載

