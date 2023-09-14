iPhone 15｜此USB-C不同彼USB-C？解構為何Pro版傳輸速度有差

iPhone 15在9月13日正式公布，最大焦點落在iPhone終於捨棄自家的Lightning，正式轉用USB Type-C。不過未知有否發現：各個版本的iPhone 15的USB-C傳輸速度都不同，iPhone 15和Plus實質是「慢速版」USB-C？為何Apple要這樣做？



想知道為何此USB-C不同彼USB-C，首先要說明USB-C是什麼東西。USB Type-C（又稱Type-C）是USB線系列的最新版本，在2014年正式廣泛使用。與舊式USB不同，USB-C最大特色是不再分正反兩面，上下端口一樣十分方便。

不分正反兩面的情況在Lightning上亦一樣，而Lightning在2012年開始使用，較USB-C早兩年。不過Lightning線是Apple的專用產品，到今天也只有Apple使用。

圖為9月12日，美國新發布iPhone 15系列，新iPhone終於捨棄自家的Lightning，正式轉用USB Type-C。 （REUTERS）

USB到了Gen-2，Lightning原地踏步

USB-C與Lightning的功能基本是一樣的，均具備了連接、通訊和充電的功能。不過USB介面近年一直發展，至今天已進化至Gen2（USB 3.2），意味同樣的USB-C，傳輸速度已較當年提升不少。今天USB-C傳輸速度最快可達40Gbps。

Lightning並未有跟着USB的發展進化，依然停留在USB 2.0的年代，傳輸速度最快僅達480 Mbps，相差超過80倍。

隨着時代進步，Lightning被淘汰是必然的。而事實上Apple的Macbook及iPad產品已陸續轉用USB-C，歐盟的立法要求僅是推倒最後一根稻草——但為何同樣是USB-C，各個版本的iPhone 15的USB-C傳輸速度都不同？

這相信是由於iPhone 15和15 Plus仍在使用舊的A16晶片，而舊晶片僅支援與Lightning相當的USB 2.0傳輸速度，因此兩部新機即使使用USB-C，傳輸速度最高僅達480 Mbps。只有使用A17的iPhone 15 Pro及Pro MAX版本的才解鎖了速度限制，達到最大10Gbps的傳輸速度。

削減針線可屏蔽功能

事實上同一條線之所以如此不同，是因為USB-C實質只是一個介面，內邊24針（24pin）都有不同的功能，包括充電、傳送畫面、傳送資料、高速傳輸等等，一個全功能USB-C包含12條線。

製造商可因應需求自行屏蔽支援的部分，如屏蔽用於USB 3.2的高速傳輸（High-speed signal pins）就能限制速度，甚至把傳送畫面和資料都屏蔽掉就只餘下用來充電的功能。而這屏蔽可以在線材上，或是在接駁的端口上進行，iPhone 15和Plus版就是缺少了高速傳輸的端口。

另外值得一提的是，Apple繼續會為USB-C線加入MFi認證。與舊Lightning線相同，用戶若希望「安全使用iPhone」需要另外購買獲MFi認證的USB-C線。歐盟新法希望的同一線材不同電子產品共用，節省電子垃圾的方法可能不太奏效。