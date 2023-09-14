俄羅斯驅逐美國大使館2名職員　美國務院斥做法毫無道理

俄衛網9月14日引述俄羅斯外交部14日發布消息稱，俄方將美國駐俄使館一秘和二秘宣布為不受歡迎人士，限其於7天內離境。美國國務院同日表示，俄羅斯無端驅逐兩名美國外交官、做法毫無道理，並警告華府將作出適當回應。



俄方公告稱，俄方9月14日在外交部召見美國駐俄大使特雷西（Lynne Tracy），向她「提出嚴正交涉，並就美國使館一等秘書（First Secretary）西林（Jeffrey Sillin）與二等秘書（Second Secretary）伯恩斯坦（David Bernstein）從事與外交身份不符行徑向其遞交正式照會」，指出兩人被宣布為不受歡迎人士，應在7天內離境。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）同日在例行記者會上稱，俄羅斯再一次選擇對立，而不是建設性的外交接觸，繼續滋擾美國大使館的工作人員，就像其繼續威嚇美國公民一樣。

根據俄方公告，這兩名美國外交官與曾在美領館任職的美方線人、俄羅斯公民紹諾夫（Robert Shonov）保持聯絡，向後者下達旨在損害俄羅斯國家安全的有償任務。

俄外交部表示，希望美方能在俄方驅逐兩名美外交官後做出正確結論，不要採取對抗性措施。俄外交部還強調，俄方不會容許美國駐俄使館開展此類非法活動。

據俄聯邦安全局2023年8月底消息，紹諾夫從2022年9月開始按美國使館一秘西林與二秘伯恩斯坦的任務有償蒐集關於俄對烏特別軍事行動、地方動員進程等方面的消息。

紹諾夫3月在符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）被拘押。

美國國務院表示，紹諾夫在美國駐符拉迪沃斯托克總領事館工作25年多，在美國外交官被禁止僱用俄羅斯人後，他轉到一家當地公司，該公司「嚴格按照俄羅斯法律和法規」為駐俄羅斯大使館提供服務。據美國國務院消息，他的工作是編寫俄羅斯新聞摘要。