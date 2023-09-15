美國警員撞死印度女生笑稱「開支票解決」　短片曝光觸發外交風波

美國西雅圖一名警員今年初駕車趕赴報案現場時，撞死一名印度裔碩士女生。其隨身攝像片段於9月11日公布，顯示他在出事後大笑，報告事件時還稱「只要一張1.1萬美元支票即可解決」。事件觸發外交風波，印度外交官員已向美方提出交涉，要求徹查並懲處相關警員。印度媒體報道，美國官員已向印度大使和新德里政府表示，深表關切今次一事件。



23歲死者坎杜拉（Jaahnavi Kandula）原就讀於東北大學（Northeastern University）西雅圖校區。今年1 月，警員奧德雷（Daniel Auderer）正前往處理一宗吸毒過量報案，警車以時速近120公里行駛，而現場路段時速上限為40公里。坎杜拉正在大學校園附近過馬路，遭警車撞飛數十呎外死亡。

西雅圖警方11日公開影片，身兼西雅圖警察協會 （SPOG）副主席的奧德雷（Daniel Auderer）在致電報告事件時稱「她死了」，之後發出笑聲。據指出，他當時正與協會主席索蘭（Mike Solan）通電話。

奧德雷說：「不，這是一個普通人。是的，只要寫張支票⋯⋯11,000 美元。反正她已經26歲，價值有限。」 期間他多次大笑。

影片在印度引起公憤，斥責奧德雷的行為「可恥」、「令人作嘔」。網上流傳死者坎杜拉的照片，網民紛要求討回公道。 死者親屬接受當地媒體訪問時質問，為何西雅圖警方多個月後才公開影片。

印度駐三藩市總領事館表示，注意到了這段「令人深感不安」的視頻，印方已向西雅圖地方當局及華府官員提出交涉，要求美方徹查及對涉案者採取行動。印度駐美大使館和領事館都會密切與美方相關當局跟進此案。