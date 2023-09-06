美國治安｜紐約男「持棍狂毆60歲婦人50多下」　警輕易放人捱轟

美國紐約地鐵9月1日傳出怵目驚心的攻擊事件，1名非裔男子與婦女發生衝突後出手攻擊，更奪過拐杖爆打對方超過50下、直到婦女癱軟在地才罷手。



事後2人的身份被確認，不過警方僅是詢問男子幾個問題後便放他走，這讓受害婦女難以接受、斥責道：「警察應該將他逮捕！」

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《紐約郵報》報道，這宗事件1日凌晨3時30分左右發生在紐約地鐵的「萊諾克斯大道車站」（Lenox Avenue Station），60歲的受害婦女雷諾茲（Laurell Reynolds）與43歲的非裔男子布萊克（Norton Blake）發生肢體衝突。

接着布萊克拿起雨傘攻擊雷諾茲，隨後更奪過她的拐杖並朝其頭部、腹部、腿部、手臂和背部「猛力暴打超過50次」。

過程中雷諾茲被打到倒臥在地，布萊克更在她試圖搶回拐杖時用拳頭猛擊其頭部數次，最終用力程度猛烈到拐杖都被打到裂開，最後雷諾茲倒臥在地、不斷求繞，布萊克這才停手、踢了她幾腳後才悻悻然地離開。

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「紐約警察局」（NYPD）警員事後抵達現場，除了將雷諾茲送醫治療外，隨後也找到布萊克進行詢問，沒想到在「雙方對事件的描述相互矛盾」的情況下，警員最終讓布萊克離開。

雷諾茲事後在醫院接受採訪，回憶當時自己在地鐵的樓梯遇到布萊克，但對方「並不友善」，雷諾茲指出「我試圖撐拐杖上樓時遇到他，他對我說『走開，讓開』，接著更開始咒罵我，把我推倒、用拐杖打我，他打了我的頭和全身，我完全無力反抗」。

此外，雷諾茲得知警方竟放行讓布萊克離開時，悲憤地哭訴「警察應該要逮捕他！」，並稱「我不該被這樣對待！我向上帝祈禱、希望這種事不會發生在其他人身上，警察應該要讓那個人遠離街頭！」，就連雷諾茲的女兒也強調「那個男人可能會殺了我母親，但警察什麼也沒做！」。

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有消息人士透露布萊克此前曾因持有毒品、襲擊、非法入侵和拒捕等各種罪行被捕9次，更爆料「布萊克在警方到達時向警方提供假名」。

目前仍未釐清警方盤查布萊克時是否已得知他攻擊雷諾茲的事件，紐約警察局發言人表示「整宗事件仍在調查中」。

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