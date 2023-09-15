美國三大汽車工會發動罷工　規模或史上最大

美國汽車工人聯合工會（UAW）9月15日凌晨宣布，汽車生產商通用汽車（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）工人開始大規模罷工，美國可能遭遇經濟重創。



UAW主席費恩（Shawn Fain）在講話中表示，他們將首次同時對三巨頭發起打擊。

三大汽車生產商工廠僱傭約15萬名成員，最近UAW代表他們進行改善工作條件的談判。UAW成員要求公司大幅加薪，同時提高養老金，增加休假等。

UAW此前將美國東岸時間9月14日午夜定為滿足其要求的最後期限，但截至當天晚上尚未宣布任何相關協議。

費恩此前發出警告，這三間公司的罷工規模將是前所未有的，但不會同時影響所有企業。目前實施罷工的地點有限，但隨着時間的推移，會按與汽車公司領導人對話的進展情況，可能會逐步增加。

圖為2023年9月15日，美國汽車工人聯合工會（UAW）成員在密歇根州韋恩市福特廠外舉行罷工。（Reuters）

福特行政總裁法利（Jim Farley）9月14日晚間表示，他的公司在最近兩週內沒有收到聯合工會的任何反提議。法利還表示相信，一旦雙方談判失敗，局勢可能變為美國歷史上最大罷工之一。

據白宮新聞處通報稱，UAW規定的最後期限到期前數個小時，美國總統拜登（Joe Biden）本人與爭端雙方通了電話。政府未透露討論細節，只是指總統希望在即將到來的罷工前獲得有關談判狀況的訊息。