專訪阿聯酋經濟部長：全球百萬億基建缺口，是金磚國家的機遇

今明兩日在灣仔會展舉行的「一帶一路」高峰論壇，今年峰會特設中東專場，並邀得多名中東政府高層官員出席，包括近日加入金磚國家（BRICS）的阿聯酋、沙特阿拉伯與埃及。作為重磅演講嘉賓之一的阿聯酋經濟部部長H.E. Abdulla Bin Touq Al Marri在首日論壇期間接受了香港01專訪，分享阿聯酋對「一帶一路」、BRICS與新開發銀行（NDB）的展望。



Al Marri在過去採訪及今天的峰會上亦提及，阿聯酋今年的經濟增長目標是7%。在全球經濟下行、高息的大環境下，這個目標相當具挑戰性，發展貿易將會是這個中東產油國的重中之重。Al Marri表示，阿聯酋目前最關心的是建立及擴展貿易路線，因此積極展開對外交流與國際對話，包括數年前主辧了2020杜拜世博會（Expo 2020），明年二月也將主辦世貿（WTO）部長級會議。他指出，自阿聯酋加入一帶一路倡議至今，與一帶一路國家之間創造的貿易額已達3,500億美元。「我們希望在這方面更進一步，尤其是（配合）加入BRICS繼續前進。」

Al Marri指出，阿聯酋去年的GDP增長為7.9%，而在未來7年也要維持每年7%的增長，才能實現經濟翻倍的目標。而阿聯酋於2021年10月加入BRICS的新開發銀行（NDB），Al Marri認為，如今阿聯酋加入BRICS，正好顯示出國家對作出大量投資基建的渴求，並在區域內及通過其他金磚成員國進行大量發展。

一帶一路高峰論壇：沙特阿拉伯投資部部長Khalid Al-Falih（右）、阿聯酋經濟部部長Abdulla Bin Touq Al Marri（中）、埃及國際合作部部長Rania A. Al-Mashat（左）出席了首場政策對話環節。（梁鵬威攝）

對於早前美國傳媒報道，Al Marri表示阿聯酋將加大向NDB投資，他回應指對此未有相關資訊，但透露他們已委任了一位擁有強大金融與會計背景的女性，來領導阿聯酋在NDB的計劃開發，她也將會有份設計阿聯酋在BRICS的投資計劃。「阿聯酋非常熱衷於發展和基建，全球目前有14萬億美元的基礎設施缺口，我認為這對BRICS而言是一大機遇，尤其加上NDB。」

阿拉伯海灣國家近年都致力推動經濟多元化，減少對石油經濟的依賴，而像一帶一路、金磚等倡議及組織正好成為阿聯酋的理想平台。「我們需要與世界接觸，需要成為組織的一部分，我們需要構建、設計貿易規則以及全球服務和商品的供應。」Al Marri表示，阿聯酋積極吸納外資，去年外國直接投資（FDI）流入共230億美元，位列全球十大，與FDI流出表現同樣理想。「現在，當我們審視我們關注的投資類型時，包括了新能源，金融服務，潔淨循環經濟等各個方面。」

Al Marri在論壇的對話環節上亦提到，阿聯酋正推動循環經濟（circular economy），透過回收把資源再利用到經濟之中，像他們的阿聯酋航空及阿提哈德航空（Etihad Airways）正採用可持續航空燃料，都是取自餐館及家庭用過的煮食油。因此，潔淨能源技術及綠色科技方面，中國也是阿聯酋的取經對象。「阿聯酋將始終關注與中國的貿易，在對華方面的經濟增長，更具體地說是中國生產和製造的潔淨技術（CleanTech），這是我們想關注的，因為我們關心氣候變化問題。」Al Marri對記者說，阿聯酋希望透過新經濟及新技術來塑造貿易路線。

阿聯酋經濟部長Abdulla Bin Touq Al Marri表示，阿聯酋目前最關心是開拓貿易，目標是今年維持7%的經濟增長。（鄭子峰攝）

與港商貿發展起飛

此外，阿聯酋已成為香港主要的貿易夥伴，更是香港在中東地區最大的貿易夥伴，2022年，香港對阿聯酋出口增長35.3%，推動兩地貿易總額按年增長27.6%。特首李家超於今年2月「中東行」到訪阿聯酋及沙特期間，促成簽訂13份合作備忘錄（MoU）及協議。香港金管局和阿聯酋央行今年5月還宣布，隨著兩地市場尋求加強金融上的聯繫，擬在金融基礎設施、金融市場互聯互通和虛擬資產監管方面開展合作。

「自我們的總統2019年訪問香港以來，我們與香港建立了非常牢固的關係。早在2019年就已簽署的投資保護協議，是一份非常重要的協議，真正彙集了我們與香港的巨大貿易流量。」Al Marri表示，這次訪港目標是為了鞏固貿易，鞏固與香港正在開展的工作，未來幾天會有更多的協議要簽署，對於有意參與的企業會是良好的機會，可預期兩地經貿在未來數年會迎來蓬勃發展。